Şeyh Raid Salah ne zaman serbest bırakılacak?

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Merkezi Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Raid Salah’ın tahliye edilmesinin ertelendiği açıklandı.
15 Ağustos 2017'den beri gözaltında bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Merkezi Mahkemesi’ne duruşmaya getirildi. Şeyh Salah'ın moralinin yüksek olduğu gözlendi.
İsrail Başsavcılığının Hayfa Sulh Ceza Mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiği ve mahkemenin yarın yapılacak duruşma ile savcılığın itirazını değerlendireceği öğrenildi.
Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, Pazar günü yapılan duruşmanın ikinci oturumunun yapıldığını, bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını beklediklerini belirtmşti.
İsrail mahkemesi, geçen Pazar günü yapılan duruşmada, Şeyh Raid Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılmasına karar vermişti.
Raid Salah evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmış ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.
İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.
Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)
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