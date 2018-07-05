Mescid-i Aksa yıkılma tehlikesi altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, İsrail'in yaptığı kazıların Mescid-i Aksa için tehlike oluşturduğunu söyledi.
Zahalka, İsrail'de meydana gelen hafif şiddetli iki depremin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara dikkati çekti.
Aksa'nın bin yıldan uzun süredir depremlere karşı ayakta kaldığını vurgulayan Zahalka, bununla birlikte İsrail'in bölgede yaptığı kazıların tehlike oluşturduğunu belirtti.
Zahalka, İsrail'in kazılarının Mescid-i Aksa'yı güçlü bir depremde yıkıma sürüklemesinin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.
Uluslararası mühendisler komisyonu incelemeli
Filistin yönetimine uluslararası kurumları bu konuda göreve davet etmesi çağrısında bulunan Zahalka, uluslararası mühendislerden oluşan bir komisyonun Mescid-i Aksa'nın altında yapılan çalışmaları incelemesi gerektiğini kaydetti.
Arap milletvekili Zahalka, istatistiklere göre her 90 yılda bir Filistin'in güçlü bir yer sarsıntısına maruz kaldığını, son olarak 1927'de meydana gelen depremin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığını hatırlattı.
İsrail'de son günlerde 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde can ya da mal kaybı yaşanmadı.
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İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, İsrail'in Harem-i Şerif altında yaptığı kazılardan dolayı Mescid-i Aksa'nın depremde yıkılma tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.
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