DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Montreal bÃ¶lgesinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son 1 haftadÄ±r 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarla yÃ¼kselen yÃ¼ksek ozon konsantrasyonlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ hava kalitesine neden olduÄŸu, bunun da Ã¶zellikle astÄ±mlÄ± Ã§ocuklarda, nefes darlÄ±ÄŸÄ± ve kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerde etkili olduÄŸu, kaydedilen Ã¶lÃ¼m vakalarÄ±nda bu durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Montreal Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan Ã¶lenlerin evlerinde klima olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunduÄŸunu duyurdu.
Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bÄ±rakmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.
BaÅŸbakan Trudeauâ€™dan taziye
Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da sosyal medyadan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±nlandÄ±. Trudeau paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Dua ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim bu sÄ±cak hava dalgasÄ± sÄ±rasÄ±nda Quebec'te Ã¶lenlerin sevdikleriyle. Rekor sÄ±caklÄ±klarÄ±n Orta ve DoÄŸu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yÃ¼zden kendinizi ve ailenizi nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bildiÄŸinizden emin olun." ifadesini kullandÄ±.
Kanada SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AjansÄ± da internet sayfalarÄ±ndan yayÄ±nladÄ±klarÄ± bilgilendirmelerle halkÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan nasÄ±l korunacaÄŸÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
15 bin evi gezdiler
Ã–te yandan Montreal'de, itfaiye ve polis departmanlarÄ±nÄ±n, hafta boyunca 15 bini aÅŸkÄ±n evi ziyaret ederek, kent sakinlerini kontrol ettikleri bildirildi. Montreal Belediye BaÅŸkanÄ± Valerie Plante, ÅŸehir sakinlerinden hasta ve yaÅŸlÄ± olanlarÄ±n iyi olduklarÄ±ndan emin olmak iÃ§in kapÄ± kapÄ± kontrole devam edeceklerini sÃ¶yledi.
Quebec eyaletinde en son 2010 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle 106 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Montreal Belediye ekipleri baÅŸta evsizler olmak Ã¼zere, kentin sokaklarÄ±nda tonlarca soÄŸuk su daÄŸÄ±tmaya devam ediyor. Belediyeye ait halka aÃ§Ä±k havuz ve tesislerde de Ã§alÄ±ÅŸma saatleri uzatÄ±larak halkÄ±n serinlemesi saÄŸlanÄ±yor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nin baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.
Åžas partisi milletvekili Azoulay, dÃ¼n Ä°srail'de meydana gelen 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin Yahudilikte yapÄ±lmak istenen reformlar nedeniyle meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini ima etti.
Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kentinde bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerden biri olan UÄŸur UÃ§an'a da Yunan Ä°ltica Dairesi iltica hakkÄ± verdi. BÃ¶ylece Yunanistan'da iltica hakkÄ± tanÄ±nan darbeci sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±.
Mart ayÄ±nda baÅŸlayarak aylar boyunca konuÅŸulan â€˜NoviÃ§ok kriziâ€™, Amesbury kentinde hafta sonunda baygÄ±n bir ÅŸekilde hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kadÄ±n ile bir erkeÄŸin NoviÃ§ok sinir gazÄ± ile zehirlendiÄŸinin belli olmasÄ±yla tekrar gÃ¼ndeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusyaâ€™dan Ä°ngiltereâ€™ye â€˜budalaâ€™ yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± geldi.
KÄ±rgÄ±zistan eski dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanÄ± Ã‡in'den aldÄ±klarÄ± borÃ§lara karÅŸÄ±lÄ±k topraklarÄ±nÄ± satmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Avrupa Parlamentosu'nun duyurduÄŸu uygulamayla artÄ±k yeÅŸil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin almasÄ± gerekecek. Sistemle vizeye ihtiyaÃ§ duymayan kiÅŸilerin AB aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik tehdidi oluÅŸturmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanÄ±yor