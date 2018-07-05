20:18, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

Kanada'da aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caktan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Montreal bÃ¶lgesinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son 1 haftadÄ±r 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarla yÃ¼kselen yÃ¼ksek ozon konsantrasyonlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ hava kalitesine neden olduÄŸu, bunun da Ã¶zellikle astÄ±mlÄ± Ã§ocuklarda, nefes darlÄ±ÄŸÄ± ve kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerde etkili olduÄŸu, kaydedilen Ã¶lÃ¼m vakalarÄ±nda bu durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Montreal Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan Ã¶lenlerin evlerinde klima olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunduÄŸunu duyurdu.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bÄ±rakmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.

BaÅŸbakan Trudeauâ€™dan taziye

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau da sosyal medyadan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±nlandÄ±. Trudeau paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Dua ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim bu sÄ±cak hava dalgasÄ± sÄ±rasÄ±nda Quebec'te Ã¶lenlerin sevdikleriyle. Rekor sÄ±caklÄ±klarÄ±n Orta ve DoÄŸu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yÃ¼zden kendinizi ve ailenizi nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bildiÄŸinizden emin olun." ifadesini kullandÄ±.

Kanada SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AjansÄ± da internet sayfalarÄ±ndan yayÄ±nladÄ±klarÄ± bilgilendirmelerle halkÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklardan nasÄ±l korunacaÄŸÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

15 bin evi gezdiler

Ã–te yandan Montreal'de, itfaiye ve polis departmanlarÄ±nÄ±n, hafta boyunca 15 bini aÅŸkÄ±n evi ziyaret ederek, kent sakinlerini kontrol ettikleri bildirildi. Montreal Belediye BaÅŸkanÄ± Valerie Plante, ÅŸehir sakinlerinden hasta ve yaÅŸlÄ± olanlarÄ±n iyi olduklarÄ±ndan emin olmak iÃ§in kapÄ± kapÄ± kontrole devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Quebec eyaletinde en son 2010 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar nedeniyle 106 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Montreal Belediye ekipleri baÅŸta evsizler olmak Ã¼zere, kentin sokaklarÄ±nda tonlarca soÄŸuk su daÄŸÄ±tmaya devam ediyor. Belediyeye ait halka aÃ§Ä±k havuz ve tesislerde de Ã§alÄ±ÅŸma saatleri uzatÄ±larak halkÄ±n serinlemesi saÄŸlanÄ±yor.