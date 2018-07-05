GÃ¼ncelleme: 21:33, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ä°srail'e kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu Filistin topraklarÄ±nda Abu Nuwwar Bedevi topluluÄŸuna ait evleri yÄ±kmasÄ±nÄ± ve Han el-Ahmar Bedevi BÃ¶lgesiâ€™nde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°srail makamlarÄ± tarafÄ±ndan fÃ¼tursuzca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len bu eylemler, birleÅŸik ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin Devleti perspektifini risk altÄ±na sokmaktadÄ±r. Ä°srail'in bÃ¶lgede gerilimi artÄ±ran ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m vizyonunu tahrip eden hukuk dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."

Ä°srail'in Filistinli Bedevilerin kÃ¶ylerini yÄ±kmasÄ±

DoÄŸu KudÃ¼s'teki AyrÄ±m DuvarÄ±'nÄ±n BatÄ± Åžeria tarafÄ±nda kalan kÄ±smÄ±nda bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarÄ±na giden yollarÄ± dÃ¼n sabahtan itibaren kapatan Ä°srail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve aÄŸÄ±lÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve aÄŸÄ±llarÄ± yÄ±kmaya gelen ekiplere tepki gÃ¶steren Filistinlilere mÃ¼dahale eden Ä°srail askerleri, birÃ§ok Filistinliyi darbederken bazÄ±larÄ±nÄ± da gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi mayÄ±sta 190 Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derme Ã§atma barakalar ile bÃ¶lgedeki baÅŸka yerlerden gelen 170 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.

SÃ¶z konusu bÃ¶lgede, Ä°srail tarafÄ±ndan 1953'te Necef Ã‡Ã¶lÃ¼ (Negev) bÃ¶lgesinden zorla gÃ¶Ã§ ettirilen kiÅŸiler yaÅŸÄ±yor.

Han el-Ahmar, Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã–lÃ¼ Deniz'e kadar uzanan 12 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazinin "Filistinlilerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren" E1 projesi kapsamÄ±ndaki topraklarda yer alÄ±yor.

Filistinli taraflar, Ä°srail'in bu yÄ±kÄ±mlarla bÃ¶lgedeki bedevileri gÃ¶Ã§ ettirerek, DoÄŸu KudÃ¼s, Azariya ve Lut GÃ¶lÃ¼'ndeki (Ã–lÃ¼ Deniz) Yahudi yerleÅŸim yerlerini birbirine baÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.