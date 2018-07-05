DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu Filistin topraklarÄ±nda Abu Nuwwar Bedevi topluluÄŸuna ait evleri yÄ±kmasÄ±nÄ± ve Han el-Ahmar Bedevi BÃ¶lgesiâ€™nde yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"Ä°srail makamlarÄ± tarafÄ±ndan fÃ¼tursuzca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len bu eylemler, birleÅŸik ve baÄŸÄ±msÄ±z Filistin Devleti perspektifini risk altÄ±na sokmaktadÄ±r. Ä°srail'in bÃ¶lgede gerilimi artÄ±ran ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m vizyonunu tahrip eden hukuk dÄ±ÅŸÄ± faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."
Ä°srail'in Filistinli Bedevilerin kÃ¶ylerini yÄ±kmasÄ±
DoÄŸu KudÃ¼s'teki AyrÄ±m DuvarÄ±'nÄ±n BatÄ± Åžeria tarafÄ±nda kalan kÄ±smÄ±nda bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarÄ±na giden yollarÄ± dÃ¼n sabahtan itibaren kapatan Ä°srail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve aÄŸÄ±lÄ± yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve aÄŸÄ±llarÄ± yÄ±kmaya gelen ekiplere tepki gÃ¶steren Filistinlilere mÃ¼dahale eden Ä°srail askerleri, birÃ§ok Filistinliyi darbederken bazÄ±larÄ±nÄ± da gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi mayÄ±sta 190 Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derme Ã§atma barakalar ile bÃ¶lgedeki baÅŸka yerlerden gelen 170 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.
SÃ¶z konusu bÃ¶lgede, Ä°srail tarafÄ±ndan 1953'te Necef Ã‡Ã¶lÃ¼ (Negev) bÃ¶lgesinden zorla gÃ¶Ã§ ettirilen kiÅŸiler yaÅŸÄ±yor.
Han el-Ahmar, Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã–lÃ¼ Deniz'e kadar uzanan 12 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazinin "Filistinlilerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren" E1 projesi kapsamÄ±ndaki topraklarda yer alÄ±yor.
Filistinli taraflar, Ä°srail'in bu yÄ±kÄ±mlarla bÃ¶lgedeki bedevileri gÃ¶Ã§ ettirerek, DoÄŸu KudÃ¼s, Azariya ve Lut GÃ¶lÃ¼'ndeki (Ã–lÃ¼ Deniz) Yahudi yerleÅŸim yerlerini birbirine baÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.
Azerbaycan ve TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan alÄ±nan ortak karara gÃ¶re TÃ¼rk ve Azerbaycan diaspora kurumlarÄ±n ortak faaliyet gÃ¶sterecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu Filistin topraklarÄ±nda Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluÄŸuna ait evleri yÄ±kmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±. AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.
SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.
CHP MYK'nÄ±n kritik toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, gÃ¼ndemlerinde yeni bir kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde yÃ¶neticileri, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±lar yaparak gelen en son talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na iletti.
Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.
Afrin'de, Ã–SO polisleri, daÄŸlÄ±k alandan ÅŸehir merkezine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bombalÄ± eyleme hazÄ±rlanan iki PKK'lÄ± terÃ¶risti yakaladÄ±.
Konya merkezli 31 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bacanaÄŸÄ± Tetik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 17'si tutuklandÄ±. Tetik, daha Ã¶nce de tutuklanmÄ±ÅŸ, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3 Nisan 2018'de gÃ¶rÃ¼len 4. duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.
25 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n yaÅŸanan BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nda kimlerin parmaÄŸÄ± olduÄŸu bugÃ¼n hala belirsizliÄŸini korurken kÃ¶yÃ¼n dernek baÅŸkanÄ± olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'nin kurduÄŸu Ã‡ekiÃ§ GÃ¼Ã§ helikopterinin kÃ¶yÃ¼n Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babasÄ± Nihat Aydemir'i arayarak 'KardeÅŸim sen hiÃ§ merak etme ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ben takipÃ§isiyim. Allah'Ä±n izniyle bulacaÄŸÄ±z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esindeki Akdamar AdasÄ±'na iÃ§me suyu isale hattÄ± Ã§ekilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.Projenin bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmsÄ± bekleniyor.
YSK'nÄ±n, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, iki yÄ±l Ã¶nce meydana gelen FETÃ– darbe giriÅŸiminin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, 15 Temmuz'daki direniÅŸ ruhunun Ã§ocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle programlar dÃ¼zenleyecek.
Ukrayna Ulusal GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda savunma sanayisinde iÅŸ birliÄŸine yÃ¶nelik Ã¶nemli anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.