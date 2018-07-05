DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BakÃ¼'de Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin 16. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik dÃ¼zenlendi. Etkinlikte konuÅŸan Muradov, gÃ¶reve atandÄ±ÄŸÄ± 2,5 ay iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetler konusunda bilgi verdi. Ä°lk ziyaretini 22-26 MayÄ±s tarihlerinde kardeÅŸ Ã¼lke TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan Muradov, hem TÃ¼rk yetkililerle hem de TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±larla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
Rusya Federasyonu Astrahan eyaletini ve GÃ¼rcistan'Ä± da ziyaret ettiÄŸini dile getiren Muradov, "50'den fazla Ã¼lkede Azerbaycan diasporasÄ± faaliyet gÃ¶steriyor. TÃ¼m AzerbaycanlÄ±lar bir olmalÄ± ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. BaÅŸlÄ±ca tek gÃ¶revimiz var. BirleÅŸmeliyiz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n nerede olurlarsa olsunlar AzerbaycanlÄ± olduklarÄ±nÄ± unutmamasÄ± lazÄ±m. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsak baÅŸaramayacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ yok." dedi.
''ERMENÄ° LOBÄ°SÄ°NE CÄ°DDÄ° DARBELER Ä°NDÄ°RECEÄžÄ°Z''
Muradov, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±larÄ±n kendilerini vatanÄ±nda hissettiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rk ve Azerbaycan diaspora kurumlarÄ±nÄ±n ortak faaliyet gÃ¶stermesi konusunda mutabakat saÄŸladÄ±k. Hem TÃ¼rkiye'de hem de Azerbaycan'da huzur ve istikrar var. Bu huzur ve istikrarÄ± korumamÄ±z lazÄ±m. TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±lar Ã§ok rahat. Bunun iÃ§in TÃ¼rk yetkililere teÅŸekkÃ¼r ederim. Orada yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. Bu da TÃ¼rk devletinin onlarÄ± kendi vatandaÅŸlarÄ± olarak gÃ¶rmesi ve destek olmasÄ± sayesinde oldu."
Ermeni lobisinin TÃ¼rkiye ve Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinden de bahseden Muradov, "Azerbaycan topraklarÄ± iÅŸgal altÄ±ndadÄ±r. Ermeni lobisi ve destekÃ§ilerine yakÄ±n zamanlarda ciddi darbeler indireceÄŸiz. Ermeni lobisini uyarÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±. Etkinlikte, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin yeni internet sitesi ve logosu ile Azerbaycan online diaspora haritasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± da yapÄ±ldÄ±.
Azerbaycan ve TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan alÄ±nan ortak karara gÃ¶re TÃ¼rk ve Azerbaycan diaspora kurumlarÄ±n ortak faaliyet gÃ¶sterecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu Filistin topraklarÄ±nda Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluÄŸuna ait evleri yÄ±kmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±. AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.
SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.
CHP MYK'nÄ±n kritik toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, gÃ¼ndemlerinde yeni bir kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde yÃ¶neticileri, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±lar yaparak gelen en son talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na iletti.
Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.
Afrin'de, Ã–SO polisleri, daÄŸlÄ±k alandan ÅŸehir merkezine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bombalÄ± eyleme hazÄ±rlanan iki PKK'lÄ± terÃ¶risti yakaladÄ±.
Konya merkezli 31 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bacanaÄŸÄ± Tetik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 17'si tutuklandÄ±. Tetik, daha Ã¶nce de tutuklanmÄ±ÅŸ, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3 Nisan 2018'de gÃ¶rÃ¼len 4. duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.
25 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n yaÅŸanan BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nda kimlerin parmaÄŸÄ± olduÄŸu bugÃ¼n hala belirsizliÄŸini korurken kÃ¶yÃ¼n dernek baÅŸkanÄ± olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'nin kurduÄŸu Ã‡ekiÃ§ GÃ¼Ã§ helikopterinin kÃ¶yÃ¼n Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babasÄ± Nihat Aydemir'i arayarak 'KardeÅŸim sen hiÃ§ merak etme ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ben takipÃ§isiyim. Allah'Ä±n izniyle bulacaÄŸÄ±z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esindeki Akdamar AdasÄ±'na iÃ§me suyu isale hattÄ± Ã§ekilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.Projenin bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmsÄ± bekleniyor.
YSK'nÄ±n, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, iki yÄ±l Ã¶nce meydana gelen FETÃ– darbe giriÅŸiminin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, 15 Temmuz'daki direniÅŸ ruhunun Ã§ocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle programlar dÃ¼zenleyecek.
Ukrayna Ulusal GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda savunma sanayisinde iÅŸ birliÄŸine yÃ¶nelik Ã¶nemli anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.