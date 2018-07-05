21:35, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve Azerbaycan Ermeni lobisine karÅŸÄ± birleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakÃ¼'de Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin 16. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik dÃ¼zenlendi. Etkinlikte konuÅŸan Muradov, gÃ¶reve atandÄ±ÄŸÄ± 2,5 ay iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetler konusunda bilgi verdi. Ä°lk ziyaretini 22-26 MayÄ±s tarihlerinde kardeÅŸ Ã¼lke TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan Muradov, hem TÃ¼rk yetkililerle hem de TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±larla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

Rusya Federasyonu Astrahan eyaletini ve GÃ¼rcistan'Ä± da ziyaret ettiÄŸini dile getiren Muradov, "50'den fazla Ã¼lkede Azerbaycan diasporasÄ± faaliyet gÃ¶steriyor. TÃ¼m AzerbaycanlÄ±lar bir olmalÄ± ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. BaÅŸlÄ±ca tek gÃ¶revimiz var. BirleÅŸmeliyiz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n nerede olurlarsa olsunlar AzerbaycanlÄ± olduklarÄ±nÄ± unutmamasÄ± lazÄ±m. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsak baÅŸaramayacaÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ yok." dedi.



''ERMENÄ° LOBÄ°SÄ°NE CÄ°DDÄ° DARBELER Ä°NDÄ°RECEÄžÄ°Z''

Muradov, TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±larÄ±n kendilerini vatanÄ±nda hissettiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde TÃ¼rk ve Azerbaycan diaspora kurumlarÄ±nÄ±n ortak faaliyet gÃ¶stermesi konusunda mutabakat saÄŸladÄ±k. Hem TÃ¼rkiye'de hem de Azerbaycan'da huzur ve istikrar var. Bu huzur ve istikrarÄ± korumamÄ±z lazÄ±m. TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan AzerbaycanlÄ±lar Ã§ok rahat. Bunun iÃ§in TÃ¼rk yetkililere teÅŸekkÃ¼r ederim. Orada yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lara imza attÄ±. Bu da TÃ¼rk devletinin onlarÄ± kendi vatandaÅŸlarÄ± olarak gÃ¶rmesi ve destek olmasÄ± sayesinde oldu."

Ermeni lobisinin TÃ¼rkiye ve Azerbaycan aleyhine faaliyetlerinden de bahseden Muradov, "Azerbaycan topraklarÄ± iÅŸgal altÄ±ndadÄ±r. Ermeni lobisi ve destekÃ§ilerine yakÄ±n zamanlarda ciddi darbeler indireceÄŸiz. Ermeni lobisini uyarÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±. Etkinlikte, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesinin yeni internet sitesi ve logosu ile Azerbaycan online diaspora haritasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± da yapÄ±ldÄ±.