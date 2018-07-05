DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Amerikan Kongresi'ne, gÃ¶Ã§menlik yasasÄ±nÄ± derhal deÄŸiÅŸtirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Kongre! AkÄ±l almaz gÃ¶Ã§menlik yasamÄ±zÄ± derhal dÃ¼zelt." ifadesini kullandÄ±.
SÄ±nÄ±rdaki kolluk kuvvetlerinin bÃ¼yÃ¼k iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak nezdinde Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±klarÄ± kanunlarÄ±n "akÄ±l almaz" olduÄŸunu belirten Trump, "Ã‡ocuklu veya Ã§ocuksuz olarak Ã¼lkemize giren insanlara, 'ya Ã¼lkemizi terk edin ya da uzun ve pahalÄ± bir yargÄ±lamaya katlanÄ±n' denilmeli." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.
Trump, Ã¼lkesinin binlerce hakim istihdam ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlikle mÃ¼cadele etmesinin "makul olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Ä°nsanlara 'burayÄ± terk edin' deyin, onlarÄ±n da sanki sizin Ã¶n avlunuza girmiÅŸler gibi terk etmeleri gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mda Trump, "Kongre! AkÄ±l almaz gÃ¶Ã§menlik yasamÄ±zÄ± derhal dÃ¼zelt" ifadesini kullandÄ±.
Ailelerinden alÄ±nan Ã§ocuklar askeri Ã¼slerde tutulacak
Trump yÃ¶netimi, mart ayÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girerken yakalanan gÃ¶Ã§menlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±, yargÄ±lama sÃ¼recinde alÄ±koyma uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu uygulama kapsamÄ±nda, 2 bin 500'den fazla Ã§ocuÄŸun ailelerinden alÄ±narak Amerikan hÃ¼kÃ¼metine ait tesislerde gÃ¶z altÄ±nda tutulduÄŸu belirtiliyor.
Ã‡oÄŸunluÄŸu Latin Amerika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§men Ã§ocuklar, geÃ§en hafta sonu ilk kez Teksas'Ä±n McAllen bÃ¶lgesindeki bir tesiste gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
YÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun yaÅŸ ve cinsiyetlerine gÃ¶re tel Ã¶rgÃ¼den yapÄ±lmÄ±ÅŸ ayrÄ± "kafesler" iÃ§inde tutulduÄŸunu gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Ã¼lkede ve dÃ¼nyada sert tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bunun Ã¼zerine Trump, sÃ¶z konusu uygulamayÄ± durduran BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi'ni imzalamÄ±ÅŸ ve Kongre'ye kapsamlÄ± bir gÃ¶Ã§menlik yasasÄ± Ã§Ä±karmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
ABD Temsilciler Meclisi, iki hafta Ã¶nce, Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lmesini istediÄŸi duvarÄ± fonlayan ve Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giren Ã§ocuklara vatandaÅŸlÄ±k yolunu aÃ§an bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oylamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tasarÄ± 121'e karÅŸÄ± 301 oyla reddedilmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nin baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.
Åžas partisi milletvekili Azoulay, dÃ¼n Ä°srail'de meydana gelen 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin Yahudilikte yapÄ±lmak istenen reformlar nedeniyle meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini ima etti.
Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kentinde bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerden biri olan UÄŸur UÃ§an'a da Yunan Ä°ltica Dairesi iltica hakkÄ± verdi. BÃ¶ylece Yunanistan'da iltica hakkÄ± tanÄ±nan darbeci sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±.
Mart ayÄ±nda baÅŸlayarak aylar boyunca konuÅŸulan â€˜NoviÃ§ok kriziâ€™, Amesbury kentinde hafta sonunda baygÄ±n bir ÅŸekilde hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kadÄ±n ile bir erkeÄŸin NoviÃ§ok sinir gazÄ± ile zehirlendiÄŸinin belli olmasÄ±yla tekrar gÃ¼ndeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusyaâ€™dan Ä°ngiltereâ€™ye â€˜budalaâ€™ yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± geldi.
KÄ±rgÄ±zistan eski dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanÄ± Ã‡in'den aldÄ±klarÄ± borÃ§lara karÅŸÄ±lÄ±k topraklarÄ±nÄ± satmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Avrupa Parlamentosu'nun duyurduÄŸu uygulamayla artÄ±k yeÅŸil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin almasÄ± gerekecek. Sistemle vizeye ihtiyaÃ§ duymayan kiÅŸilerin AB aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik tehdidi oluÅŸturmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanÄ±yor