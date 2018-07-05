22:41, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

Trump 'gÃ¶Ã§menlik yasasÄ±' iÃ§in Kongre'ye seslendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Amerikan Kongresi'ne, gÃ¶Ã§menlik yasasÄ±nÄ± derhal deÄŸiÅŸtirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Kongre! AkÄ±l almaz gÃ¶Ã§menlik yasamÄ±zÄ± derhal dÃ¼zelt." ifadesini kullandÄ±.

SÄ±nÄ±rdaki kolluk kuvvetlerinin bÃ¼yÃ¼k iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak nezdinde Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±klarÄ± kanunlarÄ±n "akÄ±l almaz" olduÄŸunu belirten Trump, "Ã‡ocuklu veya Ã§ocuksuz olarak Ã¼lkemize giren insanlara, 'ya Ã¼lkemizi terk edin ya da uzun ve pahalÄ± bir yargÄ±lamaya katlanÄ±n' denilmeli." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Trump, Ã¼lkesinin binlerce hakim istihdam ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlikle mÃ¼cadele etmesinin "makul olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "Ä°nsanlara 'burayÄ± terk edin' deyin, onlarÄ±n da sanki sizin Ã¶n avlunuza girmiÅŸler gibi terk etmeleri gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mda Trump, "Kongre! AkÄ±l almaz gÃ¶Ã§menlik yasamÄ±zÄ± derhal dÃ¼zelt" ifadesini kullandÄ±.

Ailelerinden alÄ±nan Ã§ocuklar askeri Ã¼slerde tutulacak

Trump yÃ¶netimi, mart ayÄ±nda Ã¼lkenin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla girerken yakalanan gÃ¶Ã§menlerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±, yargÄ±lama sÃ¼recinde alÄ±koyma uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu uygulama kapsamÄ±nda, 2 bin 500'den fazla Ã§ocuÄŸun ailelerinden alÄ±narak Amerikan hÃ¼kÃ¼metine ait tesislerde gÃ¶z altÄ±nda tutulduÄŸu belirtiliyor.

Ã‡oÄŸunluÄŸu Latin Amerika Ã¼lkelerinden gelen gÃ¶Ã§men Ã§ocuklar, geÃ§en hafta sonu ilk kez Teksas'Ä±n McAllen bÃ¶lgesindeki bir tesiste gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

YÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun yaÅŸ ve cinsiyetlerine gÃ¶re tel Ã¶rgÃ¼den yapÄ±lmÄ±ÅŸ ayrÄ± "kafesler" iÃ§inde tutulduÄŸunu gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Ã¼lkede ve dÃ¼nyada sert tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine Trump, sÃ¶z konusu uygulamayÄ± durduran BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi'ni imzalamÄ±ÅŸ ve Kongre'ye kapsamlÄ± bir gÃ¶Ã§menlik yasasÄ± Ã§Ä±karmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

ABD Temsilciler Meclisi, iki hafta Ã¶nce, Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lmesini istediÄŸi duvarÄ± fonlayan ve Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giren Ã§ocuklara vatandaÅŸlÄ±k yolunu aÃ§an bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oylamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak tasarÄ± 121'e karÅŸÄ± 301 oyla reddedilmiÅŸti.