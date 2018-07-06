DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tayland'da eÄŸitim veren 'Integrated Islamic School' okulunda verilecek olan TÃ¼rkÃ§e dersinden â€‹â€‹442 Ã¶ÄŸrenci yararlanacak.
Åžimdiden derse yoÄŸun ilginin olduÄŸu okulda 442 Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenecek.
Ãœlkede ilk defa TÃ¼rkÃ§e resmi ders olarak Ã¶ÄŸretilecek.
Kuala Lumpur YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Ã–mer Altun, Tayland'da ilk defa TÃ¼rkÃ§enin bir okulda ders olarak okutulmasÄ±na vesile olmaktan mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Pattani kentinde eÄŸitim veren Integrated Islamic School'da TÃ¼rkÃ§e dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Ãœlkede ilk defa TÃ¼rkÃ§e resmi ders olarak Ã¶ÄŸretilecek." dedi.
TÃ¼rkÃ§e, YEE'nin nisan ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± protokolle Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Darulnaim Teknoloji Koleji'nde de mÃ¼fredata girmiÅŸti.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.
Åžas partisi milletvekili Azoulay, dÃ¼n Ä°srail'de meydana gelen 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin Yahudilikte yapÄ±lmak istenen reformlar nedeniyle meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini ima etti.
Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kentinde bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerden biri olan UÄŸur UÃ§an'a da Yunan Ä°ltica Dairesi iltica hakkÄ± verdi. BÃ¶ylece Yunanistan'da iltica hakkÄ± tanÄ±nan darbeci sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±.
Mart ayÄ±nda baÅŸlayarak aylar boyunca konuÅŸulan â€˜NoviÃ§ok kriziâ€™, Amesbury kentinde hafta sonunda baygÄ±n bir ÅŸekilde hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kadÄ±n ile bir erkeÄŸin NoviÃ§ok sinir gazÄ± ile zehirlendiÄŸinin belli olmasÄ±yla tekrar gÃ¼ndeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusyaâ€™dan Ä°ngiltereâ€™ye â€˜budalaâ€™ yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± geldi.
KÄ±rgÄ±zistan eski dÄ±ÅŸ iÅŸleri bakanÄ± Ã‡in'den aldÄ±klarÄ± borÃ§lara karÅŸÄ±lÄ±k topraklarÄ±nÄ± satmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi