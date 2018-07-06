01:31, 06 Temmuz 2018 Cuma

TÃ¼rkÃ§e, Tayland'da resmi ders olarak okutulacak





Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayland'da eÄŸitim veren 'Integrated Islamic School' okulunda verilecek olan TÃ¼rkÃ§e dersinden â€‹â€‹442 Ã¶ÄŸrenci yararlanacak. Åžimdiden derse yoÄŸun ilginin olduÄŸu okulda 442 Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenecek. Ãœlkede ilk defa TÃ¼rkÃ§e resmi ders olarak Ã¶ÄŸretilecek. Kuala Lumpur YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Ã–mer Altun, Tayland'da ilk defa TÃ¼rkÃ§enin bir okulda ders olarak okutulmasÄ±na vesile olmaktan mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Pattani kentinde eÄŸitim veren Integrated Islamic School'da TÃ¼rkÃ§e dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Ãœlkede ilk defa TÃ¼rkÃ§e resmi ders olarak Ã¶ÄŸretilecek." dedi. TÃ¼rkÃ§e, YEE'nin nisan ayÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ± protokolle Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Darulnaim Teknoloji Koleji'nde de mÃ¼fredata girmiÅŸti.

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