1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/11.00)
2- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.Â
(Ankara/10.00)Â
EKONOMÄ°
1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GAPTEM AltÄ±nbaÅŸak Konferans Salonu'ndaki "SÃ¶zleÅŸmeli KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±lacak.Â
(ÅžanlÄ±urfa/10.00)
2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan-haziran dÃ¶nemine iliÅŸkin banka kredileri eÄŸilim anketini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)Â
3- TÃœÄ°K, DÃ¼nya NÃ¼fus GÃ¼nÃ¼ nedeniyle TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fus yapÄ±sÄ±na iliÅŸkin verileri yayÄ±mlayacak.Â
(Ankara/10.00)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡in, Fransa, Almanya, Rusya, Ä°ngiltere ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Viyana)Â
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Humus)
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Valilik ile Yalova Ãœniversitesini ziyaret edecek, Merkez Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek, Raif DinÃ§kÃ¶k KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler icazet merasimi"ne katÄ±lacak.
(Yalova/09.30/10.15/11.00/15.30)Â
2- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ± MÃ¼mtazer TÃ¼rkÃ¶ne ve Ali BulaÃ§'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4'Ã¼ tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Â
(Ä°stanbul/12.00)
SPOR
1- Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek final heyecanÄ± Uruguay-Fransa, Brezilya-BelÃ§ika maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
(Nizhny Novgorod/17.00/Kazan/21.00)Â
Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡in, Fransa, Almanya, Rusya, Ä°ngiltere ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar ve TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret BakanÄ± Hatim ElsÄ±r Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iki Ã¼lke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayacak.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, BangladeÅŸ'in Coxâ€™s Bazar bÃ¶lgesindeki ArakanlÄ± mÃ¼ltecileri ziyaret edecek.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile YabancÄ± Dil Testi (YDT) yapÄ±lacak.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapÄ±lacak
AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gÃ¼n oturumlarÄ± yapÄ±lacak.
BrÃ¼ksel'de AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ukrayna ve Danimarkaâ€™nÄ±n ortak giriÅŸimiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ukrayna Reform KonferansÄ±â€™na, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'ta, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek "Yaz Kurâ€™an KurslarÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ProgramÄ±"na katÄ±lacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak askeri geÃ§it tÃ¶renine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in yurt iÃ§inde 56 milyon 322 bin 632 seÃ§men, 180 bin 65 sandÄ±kta oy kullanÄ±yor
YarÄ±n yapÄ±lacak erken seÃ§imler Ã¶ncesinde liderler bugÃ¼n son mitinglerini dÃ¼zenleyecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kartal, Maltepe, AtaÅŸehir, ÃœskÃ¼dar, SarÄ±yer, GaziosmanpaÅŸa ve BeyoÄŸlu ilÃ§e mitinglerinde halka hitap edecek.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile Amman'da bir araya gelecek. Merkel Amman'daki resmi temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde Alman askeri birliÄŸini de ziyaret edecek.