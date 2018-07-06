08:59, 06 Temmuz 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 06 Temmuz 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/11.00)



2- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.Â



(Ankara/10.00)Â





EKONOMÄ°



1- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, GAPTEM AltÄ±nbaÅŸak Konferans Salonu'ndaki "SÃ¶zleÅŸmeli KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ HayvancÄ±lÄ±k Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±"na katÄ±lacak.Â



(ÅžanlÄ±urfa/10.00)



2- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan-haziran dÃ¶nemine iliÅŸkin banka kredileri eÄŸilim anketini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)Â



3- TÃœÄ°K, DÃ¼nya NÃ¼fus GÃ¼nÃ¼ nedeniyle TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fus yapÄ±sÄ±na iliÅŸkin verileri yayÄ±mlayacak.Â



(Ankara/10.00)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡in, Fransa, Almanya, Rusya, Ä°ngiltere ve Ä°ran'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Ä°ran NÃ¼kleer AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(Viyana)Â



2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.



(Halep/Ä°dlib/Humus)





GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Valilik ile Yalova Ãœniversitesini ziyaret edecek, Merkez Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek, Raif DinÃ§kÃ¶k KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler icazet merasimi"ne katÄ±lacak.



(Yalova/09.30/10.15/11.00/15.30)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yazarlarÄ± MÃ¼mtazer TÃ¼rkÃ¶ne ve Ali BulaÃ§'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4'Ã¼ tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Â



(Ä°stanbul/12.00)





SPOR



1- Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek final heyecanÄ± Uruguay-Fransa, Brezilya-BelÃ§ika maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.



(Nizhny Novgorod/17.00/Kazan/21.00)Â