ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e 'teknoloji hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile adaletsiz ticaret uygulamalarÄ±' nedeniyle uygulama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 50 milyar dolarlÄ±k gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin 34 milyar dolarlÄ±k ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geÃ§ti.
KÃ¼resel piyasalarÄ± endiÅŸelendiren "ABD-Ã‡in ticaret savaÅŸÄ±" karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlarla adeta kartopu gibi bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "teknoloji hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile adaletsiz ticaret uygulamalarÄ±" nedeniyle Ã‡in menÅŸeli teknoloji Ã¼rÃ¼nlerine uygulama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 50 milyar dolarlÄ±k gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, daha Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geÃ§ti.
Ã‡in'in savunma, havacÄ±lÄ±k ve imalat sektÃ¶rlerini hedef alan yÃ¼zde 25'lik ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi, nÃ¼kleer reaktÃ¶rler, gaz tÃ¼rbinleri, hava ve gaz sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± makineler, fÄ±rÄ±nlar ve ticari bulaÅŸÄ±k makineleri gibi 34 milyar dolar deÄŸerindeki 818 Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsÄ±yor.
Beyaz Saray, 16 milyar dolar deÄŸerindeki 300'e yakÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§eren ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ise bu ayÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Pekin yÃ¶netiminin, Washington'Ä±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu gÃ¼mrÃ¼k vergilerine eÅŸ deÄŸer misilleme tarifeleri bugÃ¼n uygulamaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gao FÄ±ng, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD yÃ¶netiminin 34 milyar dolar tutarÄ±ndaki Ã‡in teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamasÄ±na hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡in asla ilk ateÅŸ eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ± takdirde, Ã‡in de kendi Ã¼lkesinin ve halkÄ±nÄ±n temel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in buna karÅŸÄ±lÄ±k vermeye mecbur kalacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise Ã‡in'in tarifelerine misillemeyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde Ã¼lkeye 200 milyar dolarlÄ±k daha gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesinin talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Ticaret uzmanlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomilerine sahip iki Ã¼lkenin birbirlerine yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergilerini "kÄ±sasa kÄ±sas" yÃ¶ntemiyle artÄ±rmaya devam etmesinin telafisi zor sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine iÅŸaret ediyor.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings ise dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, ABD'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼mesi halinde kÃ¼resel ticarete maliyetinin 2 trilyon dolarÄ± bulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.