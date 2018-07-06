09:18, 06 Temmuz 2018 Cuma

ABD'nin Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e 'teknoloji hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile adaletsiz ticaret uygulamalarÄ±' nedeniyle uygulama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 50 milyar dolarlÄ±k gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin 34 milyar dolarlÄ±k ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geÃ§ti.

KÃ¼resel piyasalarÄ± endiÅŸelendiren "ABD-Ã‡in ticaret savaÅŸÄ±" karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlarla adeta kartopu gibi bÃ¼yÃ¼meye devam ediyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "teknoloji hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile adaletsiz ticaret uygulamalarÄ±" nedeniyle Ã‡in menÅŸeli teknoloji Ã¼rÃ¼nlerine uygulama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± 50 milyar dolarlÄ±k gÃ¼mrÃ¼k vergilerinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, daha Ã¶nce aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geÃ§ti.

34 milyar dolar deÄŸerindeki 818 Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsÄ±yor

Ã‡in'in savunma, havacÄ±lÄ±k ve imalat sektÃ¶rlerini hedef alan yÃ¼zde 25'lik ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi, nÃ¼kleer reaktÃ¶rler, gaz tÃ¼rbinleri, hava ve gaz sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±cÄ± makineler, fÄ±rÄ±nlar ve ticari bulaÅŸÄ±k makineleri gibi 34 milyar dolar deÄŸerindeki 818 Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsÄ±yor.

Beyaz Saray, 16 milyar dolar deÄŸerindeki 300'e yakÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§eren ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ise bu ayÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"Ã‡in karÅŸÄ±lÄ±k vermeye mecbur kalacaktÄ±r"

Pekin yÃ¶netiminin, Washington'Ä±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸu gÃ¼mrÃ¼k vergilerine eÅŸ deÄŸer misilleme tarifeleri bugÃ¼n uygulamaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor.

Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gao FÄ±ng, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD yÃ¶netiminin 34 milyar dolar tutarÄ±ndaki Ã‡in teknoloji Ã¼rÃ¼nÃ¼ne yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamasÄ±na hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡in asla ilk ateÅŸ eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ± takdirde, Ã‡in de kendi Ã¼lkesinin ve halkÄ±nÄ±n temel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in buna karÅŸÄ±lÄ±k vermeye mecbur kalacaktÄ±r." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in'in misillemesine 200 milyar dolarlÄ±k yeni hamle

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise Ã‡in'in tarifelerine misillemeyle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi halinde Ã¼lkeye 200 milyar dolarlÄ±k daha gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesinin talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Ticaret uzmanlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ekonomilerine sahip iki Ã¼lkenin birbirlerine yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k vergilerini "kÄ±sasa kÄ±sas" yÃ¶ntemiyle artÄ±rmaya devam etmesinin telafisi zor sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸine iÅŸaret ediyor.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings ise dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, ABD'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼mesi halinde kÃ¼resel ticarete maliyetinin 2 trilyon dolarÄ± bulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.