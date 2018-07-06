09:29, 06 Temmuz 2018 Cuma

Ä°srail mahkemesinden 'Han el-Ahmer' yÄ±kÄ±mÄ±na erteleme





Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesinin, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti BaÅŸkanÄ± Velid Assaf, Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde gÃ¼nlerdir oturma eylemi yapanlara ve gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, heyete baÄŸlÄ± avukatlarÄ±n mahkemeden yÄ±kÄ±mlarÄ±n 11 Temmuz'a kadar durdurulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Assaf, bÃ¶lge halkÄ±yla dayanÄ±ÅŸmanÄ±n devam edeceÄŸini vurguladÄ±. Heyetin avukatlarÄ±ndan Ala Mehacne ise Facebook sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mahkemenin bu kararÄ±, Han el-Ahmer halkÄ± tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±mlarÄ±n iptal edilmesiyle ilgili sunulan itiraz dilekÃ§esini incelemek Ã¼zere aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Mehacne, itiraz dilekÃ§esinin avukatlardan oluÅŸan bir hukuk ekibinin aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda hazÄ±rlanÄ±p sunulduÄŸunu kaydetti. Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi, mayÄ±s ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 190 Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derme Ã§atma barakalar ile bÃ¶lgedeki baÅŸka yerlerden gelen 170 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. SÃ¶z konusu bÃ¶lgede, Ä°srail tarafÄ±ndan 1953'te Necef Ã‡Ã¶lÃ¼ (Negev) bÃ¶lgesinden zorla gÃ¶Ã§ ettirilen kiÅŸiler yaÅŸÄ±yor. Han el-Ahmer, Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã–lÃ¼ Deniz'e kadar uzanan yaklaÅŸÄ±k 12 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazinin "Filistinlilerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren" E1 projesi kapsamÄ±ndaki topraklarda yer alÄ±yor. Filistinli taraflar, Ä°srail'in bu yÄ±kÄ±mlarla bÃ¶lgedeki bedevileri gÃ¶Ã§ ettirerek, DoÄŸu KudÃ¼s, Azariya ve Lut GÃ¶lÃ¼'ndeki (Ã–lÃ¼ Deniz) Yahudi iÅŸgal yerlerini birbirine baÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

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