Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dera iline yÃ¶nelik ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini geÃ§ti.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin 20 Haziran'da Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki sivil yerleÅŸimleri ele geÃ§irmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon nedeniyle Ã¼lkenin gÃ¼neyinde ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ler devam ediyor.Â
Dera sivil savunma kaynaklarÄ±, Esed rejimininÂ saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 350 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Evlerini terk etmek zorunda kalan ve ÃœrdÃ¼n'e geÃ§mek isteyen DeralÄ± siviller, sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nlarÄ±nda barÄ±nma imkanÄ± arÄ±yor.Â
GÃ¶Ã§ eden sivillerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± baÅŸlarÄ±nÄ± sokacak bir Ã§adÄ±r dahi bulamÄ±yor. Ã‡oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk yÃ¼z binlerce sivil, temiz su kaynaklarÄ±ndan yoksun yaÅŸÄ±yor.Â
SÄ±nÄ±r hattÄ±nda 45 dereceye varan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak ve Ã§Ã¶l rÃ¼zgarlarÄ± da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullarÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.Â
Esed rejimi yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce Ä°ran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteÄŸiyle Ã¼lkenin gÃ¼neyinde muhalefetin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik askeri operasyonlarÄ±naÂ baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼neydeki Dera'nÄ±n doÄŸusundaki bazÄ± bÃ¶lgeleri ele geÃ§iren rejim gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§an halk yakÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanÄ±yor.Â
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, Dera iline geÃ§en ay baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle 198 bin sivilin ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. SÃ¶z konusu rapora gÃ¶re, mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren baÅŸlayan saldÄ±rÄ±lar sonucu yÃ¼zlerce sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.