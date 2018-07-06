09:39, 06 Temmuz 2018 Cuma

Esed'in saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§an DeralÄ± sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dera iline yÃ¶nelik ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini geÃ§ti.

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin 20 Haziran'da Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki sivil yerleÅŸimleri ele geÃ§irmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon nedeniyle Ã¼lkenin gÃ¼neyinde ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ler devam ediyor.Â

Dera sivil savunma kaynaklarÄ±, Esed rejimininÂ saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gelen Suriyelilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 350 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve ÃœrdÃ¼n'e geÃ§mek isteyen DeralÄ± siviller, sÄ±nÄ±r hattÄ± yakÄ±nlarÄ±nda barÄ±nma imkanÄ± arÄ±yor.Â

GÃ¶Ã§ eden sivillerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± baÅŸlarÄ±nÄ± sokacak bir Ã§adÄ±r dahi bulamÄ±yor. Ã‡oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk yÃ¼z binlerce sivil, temiz su kaynaklarÄ±ndan yoksun yaÅŸÄ±yor.Â

SÄ±nÄ±r hattÄ±nda 45 dereceye varan aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak ve Ã§Ã¶l rÃ¼zgarlarÄ± da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸu koÅŸullarÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.Â

ESED REJÄ°MÄ° 2 HAFTA Ã–NCE SALDIRMAYA BAÅžLADI

Esed rejimi yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce Ä°ran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteÄŸiyle Ã¼lkenin gÃ¼neyinde muhalefetin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere yÃ¶nelik askeri operasyonlarÄ±naÂ baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼neydeki Dera'nÄ±n doÄŸusundaki bazÄ± bÃ¶lgeleri ele geÃ§iren rejim gÃ¼Ã§lerinden kaÃ§an halk yakÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda toplanÄ±yor.Â

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, Dera iline geÃ§en ay baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lar nedeniyle 198 bin sivilin ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶Ã§ ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. SÃ¶z konusu rapora gÃ¶re, mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren baÅŸlayan saldÄ±rÄ±lar sonucu yÃ¼zlerce sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.