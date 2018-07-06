GÃ¼ncelleme: 09:53, 06 Temmuz 2018 Cuma

Ukrayna ordusunun tatbikatÄ±nda patlama: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var





Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukrayna ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± tatbikatta meydana gelen patlama nedeniyle 3 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 9 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°lk bulgulara gÃ¶re, tatbikat sÄ±rasÄ±nda havan patlamasÄ±nÄ±n meydana gelmesi nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerinÂ Ã¶lÃ¼mlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

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