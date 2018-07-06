Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Zahalka, Ä°srail'de meydana gelen hafif ÅŸiddetli iki depremin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Mescid-i Aksa'nÄ±n bin yÄ±ldan uzun sÃ¼redir depremlere karÅŸÄ± ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bununla birlikte Ä°srail'in bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±larÄ±n tehlike oluÅŸturduÄŸunu belirtti.
Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸunu ifade etti.
Filistin yÃ¶netimine uluslararasÄ± kurumlarÄ± bu konuda gÃ¶reve davet etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Zahalka, uluslararasÄ± mÃ¼hendislerden oluÅŸan bir komisyonun Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± incelemesi gerektiÄŸini kaydetti.
Arap milletvekili Zahalka, istatistiklere gÃ¶re her 90 yÄ±lda bir Filistin'in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son olarak 1927'de meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma ve can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Ä°srail'de son gÃ¼nlerde 4,5 ve 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana gelmiÅŸti. Depremlerde can ya da mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n Charleroi ÅŸehrinde MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik BelÃ§ika Ä°slam Federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n "esefle" kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Esed rejimi tarafÄ±ndan Bab'daki pazar yerinin yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼zenlenen topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 sivil yaralandÄ±.
Åžii lider Mukteda es-Sadr'Ä±n askeri yardÄ±mcÄ±sÄ±, Kufe'deki evinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Muson yaÄŸmurlarÄ±, Budist zÃ¼lmÃ¼ nedeniyle BangladeÅŸâ€™teki kalabalÄ±k kamplarda yaÅŸamak zorunda kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit ediyor.