10:23, 06 Temmuz 2018 Cuma

Mescid-i Aksa her an yÄ±kÄ±labilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Zahalka, Ä°srail'de meydana gelen hafif ÅŸiddetli iki depremin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Mescid-i Aksa'nÄ±n bin yÄ±ldan uzun sÃ¼redir depremlere karÅŸÄ± ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bununla birlikte Ä°srail'in bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±larÄ±n tehlike oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸunu ifade etti.

ULUSLARARASI MÃœHENDÄ°SLER KOMÄ°SYONU Ä°NCELEMELÄ°

Filistin yÃ¶netimine uluslararasÄ± kurumlarÄ± bu konuda gÃ¶reve davet etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Zahalka, uluslararasÄ± mÃ¼hendislerden oluÅŸan bir komisyonun Mescid-i Aksa'nÄ±n altÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± incelemesi gerektiÄŸini kaydetti.

Arap milletvekili Zahalka, istatistiklere gÃ¶re her 90 yÄ±lda bir Filistin'in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son olarak 1927'de meydana gelen depremin bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±ma ve can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Ä°srail'de son gÃ¼nlerde 4,5 ve 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde iki deprem meydana gelmiÅŸti. Depremlerde can ya da mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.