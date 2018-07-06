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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:29, 06 Temmuz 2018 Cuma
GÃ¼ncel
11:11, 06 Temmuz 2018 Cuma

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MÃ¼nbiÃ§'in iÃ§ine girme zamanÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MÃ¼nbiÃ§'in iÃ§ine girme zamanÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ile MÃ¼nbiÃ§ konusunda yol haritasÄ±nÄ±n uygulama safhasÄ±nda olduÄŸunu ve ÅŸehrin iÃ§ine girme zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±, geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"MÃ¼nbiÃ§ tamamlandÄ±ktan sonra diÄŸer bÃ¶lgelere geÃ§ilecek"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "(ABD ile) MÃ¼nbiÃ§ tamamlandÄ±ktan sonra diÄŸer bÃ¶lgelere geÃ§ilecek diye yol haritamÄ±zda net bir mutabakat var." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DEAÅž'a, PKK/YPG'ye karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleyi biz verdik. ABD ile aramÄ±zdaki uzun zamandÄ±r en bÃ¼yÃ¼k sorun olan YPG konusunda bir yol haritasÄ± belirledik ve ÅŸimdi bunu uygulama safhasÄ±ndayÄ±z. HazÄ±rlÄ±k safhasÄ±na da bir takÄ±m adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Åžimdi ise ortak devriye ve ÅŸehrin iÃ§ine girme zamanÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te de PKK/YPG buradan Ã§ekilecek ve bunlarÄ±n silahlarÄ± alÄ±nacak.." diye konuÅŸtu.

ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± doÄŸru bulmuyoruz" dedi.

S-400 konusu

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu "ABD yÃ¶netimi (S-400 meselesi nedeniyle) TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri bozmak istemiyor" diye konuÅŸtu.

"ABD, TÃ¼rkiye gibi bir mÃ¼ttefikini kaybetmemeli"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(FETÃ– ile ilgili) Her ÅŸey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. ABD, TÃ¼rkiye gibi bir mÃ¼ttefikini kaybetmemeli" dedi.

PKK sembollerinin yasaklanmasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, PKK sembollerinin yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin de ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Avusturya, Almanya'daki yasayÄ± Ã¶rnek alan bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Sonbaharda parlamentoya gelebilir.

PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ±ndan temizlenmesi iÃ§in ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z."

Avusturya dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "(AB'de) Avusturya dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir beklentimiz yok. Avusturya'nÄ±n radikal bir karar almasÄ±nÄ± da beklemiyoruz" diye konuÅŸtu.

Ä°sraille iliÅŸkiler

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°sraille iliÅŸkilerimizin normalleÅŸmesi iÃ§in Ä°srail'in zulÃ¼mden, insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten vazgeÃ§mesi lazÄ±m" dedi.

Ebru Ã–zkan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ebru Ã–zkan'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin "KudÃ¼s'e giden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik caydÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlar atÄ±yorlar, biz de bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz" diye konuÅŸtu.

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