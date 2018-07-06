11:49, 06 Temmuz 2018 Cuma

Ã‡in'den ABD'ye 'misilleme' mesajÄ±





Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin ithal mallarÄ±na getirdiÄŸi ilave gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine "misillemeyle" karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in, ABD'nin ithal mallarÄ±na getirdiÄŸi ilave gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine "misillemeyle" karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini bildirdi. Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, yeni gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinin dÃ¼n gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ã‡in tarafÄ± (ticaret savaÅŸÄ±nda) ilk kurÅŸunu atmayacaÄŸÄ±na dair sÃ¶z vermiÅŸ fakat Ã¼lkesinin ve halkÄ±nÄ±n temel Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Bu durumda bir misilleme zorunlu hale gelmiÅŸtir." ifadeleri yer aldÄ±. AÃ§Ä±klamada, karÅŸÄ±lÄ±k olarak hangi adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±na dair detay verilmedi. Pekin yÃ¶netimi, daha Ã¶nce ABD'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 34 milyon dolar deÄŸerindeki teknoloji Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine karÅŸÄ± ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlÄ±k teknoloji Ã¼rÃ¼nlerine gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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