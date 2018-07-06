11:52, 06 Temmuz 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bakanlar partili olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, merakla beklenen Bakanlar Kurulu ile ilgili Ã§ok Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Partili olmayan bakanlarÄ±mÄ±z ile bir kabine oluÅŸturuyoruz. OnlarÄ±n baÅŸÄ±nda da AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± olacak. Ehliyet ve liyakati Ã¶ne Ã§Ä±karmak sureti ile yeni dÃ¶neme giriÅŸ yapacaÄŸÄ±z." dedi." dedi.

'Pazartesi gÃ¼nÃ¼ kabinemizi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Pazartesi gÃ¼nÃ¼, yemin tÃ¶renimizin hemen ardÄ±ndan yayÄ±nlayacaÄŸÄ±mÄ±z 1 NumaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KHK'sÄ± ile yeniden organize edilmiÅŸ haliyle bakanlÄ±klarÄ± kuruyor, aynÄ± akÅŸam kabinemizi de inÅŸallah aÃ§Ä±klÄ±yoruz." dedi.

"Milletvekili daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve Ã¼lkemizin iÃ§inden geÃ§tiÄŸi durum sebebiyle Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ± Mecliste devam ettireceÄŸiz." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Pazartesi gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± olarak yemin edip inÅŸallah yeni sisteme gÃ¶re gÃ¶reve baÅŸlÄ±yoruz. ArtÄ±k yÃ¼rÃ¼tme gÃ¶revini Meclis tarafÄ±ndan yetkilendirilen Bakanlar Kurulu deÄŸil doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ± ifa edecek."

'24 Haziran'Ä±n muhasebesini yapÄ±p gereken adÄ±mlarÄ± atmak durumundayÄ±z'

"Ã–nÃ¼mÃ¼zde bir mahalli seÃ§imler var, bu seÃ§imlere kadar 24 Haziran'Ä±n muhasebesini yapÄ±p gereken adÄ±mlarÄ± atmak durumundayÄ±z." diyen ErdoÄŸan, "24 Haziran'Ä± doÄŸru analiz edemez ve gereÄŸini yerine getiremezsek, her ÅŸeyden Ã¶nce kendi ilkelerimizle, kendi geÃ§miÅŸimizle Ã§eliÅŸmiÅŸ oluruz. BugÃ¼ne kadar bÃ¶yle bir yanlÄ±ÅŸa hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedik, bugÃ¼n de dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kiÅŸisel kariyeriyle irtibatlandÄ±rarak eÄŸip bÃ¼ken herkes her ÅŸeyden Ã¶nce milletimize yanlÄ±ÅŸ yapar. Millete yanlÄ±ÅŸ yapan hiÃ§kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz." dedi.

ErdoÄŸan, "Bizi yÃ¼celten tevazumuz olmuÅŸtur. EÄŸer biz bu tevazuyu kaybettiysek iÅŸte bu aÃ§Ä±k net puan kaybÄ±na da neden olmuÅŸtur." ifadesini kullandÄ±.