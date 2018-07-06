GÃ¼ncelleme: 12:59, 06 Temmuz 2018 Cuma

Ä°ran Avrupa'nÄ±n Ã¶nerisinden memnun kalmadÄ±





Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketinin Ã¼mit verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketinin Ã¼mit verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ruhani ile Merkel'in telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilmesinden sonra anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n nasÄ±l devam edeceÄŸine iliÅŸkin konumlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a sunmalarÄ± iÃ§in sÄ±nÄ±rlÄ± bir sÃ¼re olduÄŸunu dile getiren Ruhani, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "EÄŸer Viyana'daki dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda Avrupa Ã¼lkeleri Ä°ran'Ä± iÅŸ birliÄŸi ve ortak faaliyetler konusunda ikna ederse Avrupa ile iÅŸ birliÄŸine devam edeceÄŸiz." Ruhani, anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketini "Ã¼mitsizlik verici" olarak niteleyerek ''Maalesef, Ä°ran'a sunulan Ã¶neri paketi pratik bir yaklaÅŸÄ±m ve iÅŸbirliÄŸinin devamÄ± iÃ§in kesin bir yol ortaya koymadÄ±." ifadesini kullandÄ±.

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