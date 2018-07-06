14:07, 06 Temmuz 2018 Cuma

TSK'dan MÃ¼nbiÃ§'te 10'uncu devriye faaliyeti





TSK, MÃ¼nbiÃ§'te 10'uncu devriye gÃ¶revini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta, 10â€™uncu koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyeti icra edildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta, 10'uncu koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetinin icra edildiÄŸi bildirildi.

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