TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan, FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta, 10â€™uncu koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyeti icra edildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TSK ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± Harekat alanÄ± ile MÃ¼nbiÃ§ arasÄ±nda kalan hatta, 10'uncu koordineli/baÄŸÄ±msÄ±z devriye faaliyetinin icra edildiÄŸi bildirildi.
TSK, MÃ¼nbiÃ§'te 10'uncu devriye gÃ¶revini gerÃ§ekleÅŸtirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan merakla beklenen kabine ile ilgili mesaj verdi, "Partili olmayan bakanlarÄ±mÄ±z ile bir kabine oluÅŸturuyoruz. OnlarÄ±n baÅŸÄ±nda da AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± olacak. Ehliyet ve liyakati Ã¶ne Ã§Ä±karmak sureti ile yeni dÃ¶neme giriÅŸ yapacaÄŸÄ±z." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ile MÃ¼nbiÃ§ konusunda yol haritasÄ±nÄ±n uygulama safhasÄ±nda olduÄŸunu ve ÅŸehrin iÃ§ine girme zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Azerbaycan ve TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan alÄ±nan ortak karara gÃ¶re TÃ¼rk ve Azerbaycan diaspora kurumlarÄ±n ortak faaliyet gÃ¶sterecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu Filistin topraklarÄ±nda Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluÄŸuna ait evleri yÄ±kmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±. AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.
SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.
CHP MYK'nÄ±n kritik toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, gÃ¼ndemlerinde yeni bir kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde yÃ¶neticileri, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±lar yaparak gelen en son talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na iletti.
Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.
Afrin'de, Ã–SO polisleri, daÄŸlÄ±k alandan ÅŸehir merkezine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bombalÄ± eyleme hazÄ±rlanan iki PKK'lÄ± terÃ¶risti yakaladÄ±.
Konya merkezli 31 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bacanaÄŸÄ± Tetik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 17'si tutuklandÄ±. Tetik, daha Ã¶nce de tutuklanmÄ±ÅŸ, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3 Nisan 2018'de gÃ¶rÃ¼len 4. duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.
25 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n yaÅŸanan BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nda kimlerin parmaÄŸÄ± olduÄŸu bugÃ¼n hala belirsizliÄŸini korurken kÃ¶yÃ¼n dernek baÅŸkanÄ± olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'nin kurduÄŸu Ã‡ekiÃ§ GÃ¼Ã§ helikopterinin kÃ¶yÃ¼n Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babasÄ± Nihat Aydemir'i arayarak 'KardeÅŸim sen hiÃ§ merak etme ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ben takipÃ§isiyim. Allah'Ä±n izniyle bulacaÄŸÄ±z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esindeki Akdamar AdasÄ±'na iÃ§me suyu isale hattÄ± Ã§ekilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.Projenin bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmsÄ± bekleniyor.
YSK'nÄ±n, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.