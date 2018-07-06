14:13, 06 Temmuz 2018 Cuma

Ä°sveÃ§'ten Ä°srail'e 'Gazze' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, ''Ä°srail, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmalÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak Gazze'ye gÃ¶nderilen tÄ±bbi malzeme ve insani yardÄ±mlarÄ±n yerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±.'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Mecliste bir soru Ã¶nergesini cevaplayan WallstrÃ¶m, Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Gazze'de durum Ã§ok kritik

WallstrÃ¶m, Gazze'de durumun Ã§ok kritik olduÄŸuna dikkati Ã§ekti ve 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde 136 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 15 binden fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

'Ä°srail Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmalÄ±'

Gazze'deki insani durumun hÄ±zla kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini kaydeden WallstrÃ¶m, ''Ä°srail Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmalÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak Gazze'ye gÃ¶nderilen tÄ±bbÄ± malzeme ve insani yardÄ±mlarÄ±n yerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±. Ä°sveÃ§'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri, iÅŸgalin durdurulmasÄ± ve Gazze'ye yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e devamlÄ± Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor. Bundan sonra da Ä°sveÃ§, Ä°srail'i uyarmaya devam edecek.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.