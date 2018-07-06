Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, ''Ä°srail, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmalÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak Gazze'ye gÃ¶nderilen tÄ±bbi malzeme ve insani yardÄ±mlarÄ±n yerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±.'' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Mecliste bir soru Ã¶nergesini cevaplayan WallstrÃ¶m, Ä°srail'in Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
WallstrÃ¶m, Gazze'de durumun Ã§ok kritik olduÄŸuna dikkati Ã§ekti ve 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde 136 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 15 binden fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Gazze'deki insani durumun hÄ±zla kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini kaydeden WallstrÃ¶m, ''Ä°srail Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmalÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak Gazze'ye gÃ¶nderilen tÄ±bbÄ± malzeme ve insani yardÄ±mlarÄ±n yerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±. Ä°sveÃ§'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri, iÅŸgalin durdurulmasÄ± ve Gazze'ye yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°srail'e devamlÄ± Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±yor. Bundan sonra da Ä°sveÃ§, Ä°srail'i uyarmaya devam edecek.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Pakistan eski BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°sveÃ§ meclisinde bir soru Ã¶nergesini cevaplayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, Ä°srail'e, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketinin Ã¼mit verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin ithal mallarÄ±na getirdiÄŸi ilave gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine "misillemeyle" karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸi belirtildi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.
Kanada'nÄ±n Quebec eyaletinde 29 Haziranâ€™dan bu yana aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ä°srail'in Harem-i Åžerif altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lardan dolayÄ± Mescid-i Aksa'nÄ±n depremde yÄ±kÄ±lma tehlikesi olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
15 AÄŸustos 2017'den beri Ä°srail hapishanesinde tutuklu bulunan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah, bugÃ¼n bir kez daha hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Raid Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lma durumu yarÄ±nki mahkemede netleÅŸecek.
Ã‡in iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu TÃ¼rkistanâ€™Ä±n baÅŸkenti UrumÃ§i'de 5 Temmuz 2009'da gerÃ§ekleÅŸen olaylarÄ±n 9. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Wallenberg MeydanÄ±'nda toplandÄ±.
BM'den ÃœrdÃ¼n'e, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§arak sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na gelen sivillere sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± acil olarak aÃ§masÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.