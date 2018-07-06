15:00, 06 Temmuz 2018 Cuma

Navaz Åžerif'e 10 yÄ±l hapis cezasÄ±





Pakistan eski BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yolsuzluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Pakistan Eski BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif'in, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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