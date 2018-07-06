15:27, 06 Temmuz 2018 Cuma

Şeyh Raid Salah için tahliye kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdiği bildirildi.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinden avukat Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bugün yapılan duruşmada, İsrailli yargıcın İsrail başsavcılığının dün yaptığı itirazını reddederek 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah’ın “şartlı tahliye” kararının uygulanmasına karar verdiğini belirtti.

Mahkemenin daha önce koyduğu elektronik bileklik ve İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamet ile basın ve medyaya konuşma yasağı şartlarının teyit edilerek kabul edildiğini vurgulayan Hamayse, Şeyh Salah'ın önümüzdeki saatler içinde tahliye edileceğini ifade etti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 1 Temmuz’da görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra serbest perşembe günü bırakılmasına karar vermişti.

Dün görülen duruşmada, İsrail başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etmiş, mahkeme de bugün tekrar görülen duruşmada savcılığın itirazını reddederek Şeyh Salah ile ilgili daha önce verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.