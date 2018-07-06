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21:29, 06 Temmuz 2018 Cuma
Avrupa
18:52, 06 Temmuz 2018 Cuma

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Almanya'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Alman HÃ¼kmet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgedeki ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± askerlerin dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n insani felakete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± bÃ¶lgeden 320 binden fazla insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na ve zor durumda olduklarÄ±na iÅŸaret etti.

"Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." diyen Steffen Seibert, Ã¶zellikle Rusya'ya insani yardÄ±m iÃ§in giriÅŸleri ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±lan ateÅŸkesi yeniden saÄŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Seibert, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar konusunda bu Ã¼lkeye uluslararasÄ± desteÄŸin verilmesi gerektiÄŸini de kaydetti.



Ä°lgili Konular Steffen Seibert Almanya Suriye
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