DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgedeki ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± askerlerin dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n insani felakete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± bÃ¶lgeden 320 binden fazla insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na ve zor durumda olduklarÄ±na iÅŸaret etti.
"Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." diyen Steffen Seibert, Ã¶zellikle Rusya'ya insani yardÄ±m iÃ§in giriÅŸleri ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±lan ateÅŸkesi yeniden saÄŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Seibert, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar konusunda bu Ã¼lkeye uluslararasÄ± desteÄŸin verilmesi gerektiÄŸini de kaydetti.
MÃ¶nchengladbach'ta bir TÃ¼rk doktorun muayenehanesine giren bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sarf ederek bir kiÅŸiyi yaraladÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki krize iliÅŸkin, "Fransa, normale dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve diyaloÄŸu kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeye devam edecek." dedi.
Anayasa Mahkemesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaÃ§ak yollarla sÄ±nÄ±rdan geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ã§iftÃ§inin yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
Alman HÃ¼kmet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." dedi.
Ä°srail Mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Salahâ€™Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesi kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verdi.
Pakistan eski BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°sveÃ§ meclisinde bir soru Ã¶nergesini cevaplayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, Ä°srail'e, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketinin Ã¼mit verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin ithal mallarÄ±na getirdiÄŸi ilave gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine "misillemeyle" karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸi belirtildi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.