18:52, 06 Temmuz 2018 Cuma

Almanya'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±





Alman HÃ¼kmet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, Suriye'nin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgedeki ÅŸiddeti kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan desteklenen BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± askerlerin dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n insani felakete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± bÃ¶lgeden 320 binden fazla insanÄ±n gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na ve zor durumda olduklarÄ±na iÅŸaret etti. "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." diyen Steffen Seibert, Ã¶zellikle Rusya'ya insani yardÄ±m iÃ§in giriÅŸleri ve gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±lan ateÅŸkesi yeniden saÄŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Seibert, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlar konusunda bu Ã¼lkeye uluslararasÄ± desteÄŸin verilmesi gerektiÄŸini de kaydetti.

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