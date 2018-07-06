DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa Anayasa Mahkemesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaÃ§ak yollarla sÄ±nÄ±rdan geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan FransÄ±z Ã§iftÃ§i Cedric Herrou'nunÂ "dayanÄ±ÅŸma"Â prensibi gereÄŸince yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± sÄ±nÄ±rdan kaÃ§ak yollarla geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Herrou, dayanÄ±ÅŸma prensibi gereÄŸince yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle yargÄ±lanamayacak.
Bu karar ile mahkeme, 1789'dan bu yana ilk kez "dayanÄ±ÅŸma" prensibini gÃ¶zeterek bir karar verdi.
FransÄ±z Ã§iftÃ§i Herrou ise gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Anayasa Mahkemesinin kararÄ±nÄ±n, Ã¼lkenin milliyetÃ§i ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n tekelinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.
Anayasa Mahkemesinin kararÄ±nda belirtilen hususlarÄ± uzun sÃ¼redir dile getirdiÄŸini belirten Herrou, "Bir polisin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine Ä±rkÄ±na, ten rengine ve hukuki statÃ¼sÃ¼ne bakmadan birine yardÄ±m edebilmek rahatlatÄ±cÄ± bir ÅŸey. Makamlar kiÅŸinin durumuna deÄŸil kanunlara bakÄ±yor. YanÄ±nÄ±zda zor durumda olan biri olduÄŸu zaman yardÄ±m ederiz, bu kadar. Bu dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Herrou, mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 71'inci Cannes Film Festivali'ne sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Fransa'dan Ä°talya'ya ana geÃ§iÅŸ noktasÄ±nda bulunan Roya Vadisi'nde oturan 38 yaÅŸÄ±ndaki Herrou'nun sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸlerine ve Fransa'da barÄ±nmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan dava Ã¼lke kamuyounda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±rdan geÃ§mesine yardÄ±m eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarÄ±na ait eski bir binaya yerleÅŸtirerek yasalarÄ± ihlal etmek suÃ§undan yargÄ±lanan Herrou, savcÄ±nÄ±n suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ve "Evet mÃ¼ltecilere yardÄ±m ettim Ã§Ã¼nkÃ¼ o insanlarÄ±n problemi vardÄ±. Evet yaptÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ yardÄ±m etmem gerekiyordu. Ä°nsanlar otoyol Ã¼zerinde Ã¶lÃ¼yordu. AcÄ± Ã§eken aileler vardÄ±. SÄ±nÄ±rlarÄ± yerleÅŸtiren fakat sonuÃ§larÄ±yla uÄŸraÅŸmayan bir devlet var." ÅŸeklinde konuÅŸarak dikkatleri Ã§ekmiÅŸti.
Herrou hakkÄ±nda FransÄ±z kanunlarÄ±ndaki "dayanÄ±ÅŸma kabahati" suÃ§undan Ã§ok sayÄ±da dava aÃ§Ä±lÄ±rken, geÃ§en yaz hakkÄ±nda 4 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. Åžubat ayÄ±nda ise mahkeme, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yasa dÄ±ÅŸÄ± yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Herrou'yu 3 bin avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
MÃ¶nchengladbach'ta bir TÃ¼rk doktorun muayenehanesine giren bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rgan, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sarf ederek bir kiÅŸiyi yaraladÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, KÃ¶rfez Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki krize iliÅŸkin, "Fransa, normale dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve diyaloÄŸu kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeye devam edecek." dedi.
Anayasa Mahkemesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaÃ§ak yollarla sÄ±nÄ±rdan geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ã§iftÃ§inin yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.
Alman HÃ¼kmet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, "Alman hÃ¼kÃ¼meti, Suriye-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda yeniden tÄ±rmanan ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yor." dedi.
Ä°srail Mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Salahâ€™Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesi kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verdi.
Pakistan eski BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°sveÃ§ meclisinde bir soru Ã¶nergesini cevaplayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, Ä°srail'e, Gazze'ye uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kaldÄ±rmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n tarafÄ± AvrupalÄ± Ã¼lkelerin anlaÅŸmanÄ±n korunmasÄ± iÃ§in Ä°ran'a sunduÄŸu Ã¶neri paketinin Ã¼mit verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin ithal mallarÄ±na getirdiÄŸi ilave gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine "misillemeyle" karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸi belirtildi.
Ä°srail meclisindeki Arap milletvekillerinden Zahalka, Ä°srail'in kazÄ±larÄ±nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir depremde yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼klemesinin ihtimal dahilinde olduÄŸu konusunda uyardÄ±.
Ukrayna ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan tatbikatta meydana gelen havan patlamasÄ±nda 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 9 asker de yaralandÄ±.
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin Suriye'nin Dera iline dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±p ÃœrdÃ¼n ve Ä°srail sÄ±nÄ±ra gÃ¶Ã§ eden sivillerin sayÄ±sÄ± 350 bini aÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal Birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ±na DireniÅŸ Heyeti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine, KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusundaki Han el-Ahmer bÃ¶lgesinde yÄ±kÄ±mlarÄ±n geÃ§ici olarak durdurulmasÄ± iÃ§in ihtiyati tedbir kararÄ± aldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.
Trump yÃ¶netimi, Ã‡in'den ithal edilen 34 milyar dolar deÄŸerindeki 800'den fazla Ã¼rÃ¼ne, Washington yerel saatiyle 00.01 itibari ile yÃ¼zde 25 ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamaya resmen baÅŸladÄ±.
Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ile Tayland'Ä±n Pattani kentinde eÄŸitim veren "Integrated Islamic School" arasÄ±nda TÃ¼rkÃ§enin okul mÃ¼fredatÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in protokol imzalandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kongre, derhal zekice, hÄ±zlÄ± ve mantÄ±klÄ± GÃ¶Ã§menlik KanunlarÄ±'nÄ± geÃ§irmeli." ifadelerine yer verdi.