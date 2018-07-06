19:00, 06 Temmuz 2018 Cuma

Fransa'dan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n lehine karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Anayasa Mahkemesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kaÃ§ak yollarla sÄ±nÄ±rdan geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan FransÄ±z Ã§iftÃ§i Cedric Herrou'nunÂ "dayanÄ±ÅŸma"Â prensibi gereÄŸince yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±na hÃ¼kmetti.

Mahkemeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± sÄ±nÄ±rdan kaÃ§ak yollarla geÃ§irdiÄŸi iÃ§in 4 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Herrou, dayanÄ±ÅŸma prensibi gereÄŸince yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle yargÄ±lanamayacak.

Bu karar ile mahkeme, 1789'dan bu yana ilk kez "dayanÄ±ÅŸma" prensibini gÃ¶zeterek bir karar verdi.

FransÄ±z Ã§iftÃ§i Herrou ise gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Anayasa Mahkemesinin kararÄ±nÄ±n, Ã¼lkenin milliyetÃ§i ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n tekelinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

Anayasa Mahkemesinin kararÄ±nda belirtilen hususlarÄ± uzun sÃ¼redir dile getirdiÄŸini belirten Herrou, "Bir polisin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine Ä±rkÄ±na, ten rengine ve hukuki statÃ¼sÃ¼ne bakmadan birine yardÄ±m edebilmek rahatlatÄ±cÄ± bir ÅŸey. Makamlar kiÅŸinin durumuna deÄŸil kanunlara bakÄ±yor. YanÄ±nÄ±zda zor durumda olan biri olduÄŸu zaman yardÄ±m ederiz, bu kadar. Bu dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Herrou, mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlenen 71'inci Cannes Film Festivali'ne sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Fransa'dan Ä°talya'ya ana geÃ§iÅŸ noktasÄ±nda bulunan Roya Vadisi'nde oturan 38 yaÅŸÄ±ndaki Herrou'nun sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸlerine ve Fransa'da barÄ±nmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan dava Ã¼lke kamuyounda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±rdan geÃ§mesine yardÄ±m eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarÄ±na ait eski bir binaya yerleÅŸtirerek yasalarÄ± ihlal etmek suÃ§undan yargÄ±lanan Herrou, savcÄ±nÄ±n suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ ve "Evet mÃ¼ltecilere yardÄ±m ettim Ã§Ã¼nkÃ¼ o insanlarÄ±n problemi vardÄ±. Evet yaptÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ yardÄ±m etmem gerekiyordu. Ä°nsanlar otoyol Ã¼zerinde Ã¶lÃ¼yordu. AcÄ± Ã§eken aileler vardÄ±. SÄ±nÄ±rlarÄ± yerleÅŸtiren fakat sonuÃ§larÄ±yla uÄŸraÅŸmayan bir devlet var." ÅŸeklinde konuÅŸarak dikkatleri Ã§ekmiÅŸti.

Herrou hakkÄ±nda FransÄ±z kanunlarÄ±ndaki "dayanÄ±ÅŸma kabahati" suÃ§undan Ã§ok sayÄ±da dava aÃ§Ä±lÄ±rken, geÃ§en yaz hakkÄ±nda 4 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. Åžubat ayÄ±nda ise mahkeme, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yasa dÄ±ÅŸÄ± yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle Herrou'yu 3 bin avro para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.