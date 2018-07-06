19:06, 06 Temmuz 2018 Cuma

Macron, Åžeyh Temim ile krizleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Katar ile KÃ¶rfez BÃ¶lgesi Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Macron veÂ Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani,Â Fransa cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ± Elysee'de gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Katar'Ä±n Fransa'daki yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z eden Macron, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmeyi hedeflediklerini, bÃ¶lgedeki krizin sona erdirilmesi amacÄ±yla Kuveyt Emiri'nin arabuluculuÄŸunu desteklediklerini kaydetti. Macron, "Fransa, normale dÃ¶nÃ¼ÅŸ ve diyaloÄŸu kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeye devam edecek." dedi.

Katar halkÄ±nÄ±n uygulanan yaptÄ±rÄ±mlardan olumsuz etkilendiÄŸini hatÄ±rlatan Macron, "Devam eden kriz nedeniyle aileler ayrÄ±ldÄ±. Bu kriz diyalog ile Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Macron, Katar'Ä±n terÃ¶rle ve terÃ¶rÃ¼n finansmanÄ± ile mÃ¼cadelede attÄ±ÄŸÄ± somut adÄ±mlarÄ± memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Katar Emiri Åžeyh Temim ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye, bÃ¶lgesel Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ä°srail ve Filistin sorunu hakkÄ±nda geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Fransa ile Katar arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã§ok iyi durumda olduÄŸunu belirten Åžeyh Temim, FransÄ±z basÄ±nÄ± ve kamuoyunda Katar hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan dedikodularÄ±n gerÃ§eklikten uzak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

S-400 iddialarÄ±

Åžeyh Temim,Â Katar'Ä±n Rusya'dan S-400 fÃ¼zesi satÄ±n alma giriÅŸimlerine iliÅŸkin olarak, "Detaylara girmeyeceÄŸim ama bir anlaÅŸma olduÄŸunu sÃ¶yleyemem. Konu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz doÄŸru ama ÅŸimdiye kadar bir sonuca varmÄ±ÅŸ deÄŸiliz." dedi.

AynÄ± konuda Macron da iddialardan haberinin olduÄŸunu, karmaÅŸÄ±k konularÄ±n ilerleme kaydetmediÄŸini, Ã¼lkesinin Ã¼Ã§lÃ¼ veya dÃ¶rtlÃ¼ mÃ¼zakereye dahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Le Monde gazetesi, Suudi Arabistan Kral Selmanâ€™Ä±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±na bir mektup yazarak, Katar'Ä± S-400 fÃ¼zesi almamasÄ± konusunda ikna etmesini, Katar'a konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ± halinde S-400 fÃ¼ze savunma sistemini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in askeri harekat dahil gerekli tedbiri alacaÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.