19:11, 06 Temmuz 2018 Cuma

Almanya'da TÃ¼rk doktoruna Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±nÂ MÃ¶nchengladbachÂ kentinde doktorÂ Ä°smail AltÄ±nay'Ä±n muayenehanesine giren bÄ±Ã§aklÄ± bir saldÄ±rganÄ±n, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶zler sarf ederek sÄ±ra bekleyen bir hastayÄ± bÄ±Ã§akla yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MÃ¶nchengladbach polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada dÃ¼n sabah 8.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ BismarckÂ caddesindekiÂ TÃ¼rk doktorun muayenehanesine gelen 56 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸinin iÃ§erde bulunanlarÄ± tehdit ettiÄŸi daha sonra sÄ±ra bekleyen bir hastayÄ± hafif yaraladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Alman medyasÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde ise saldÄ±rganÄ±n, "BurasÄ± Ä°slamcÄ±larÄ±n muayenehanesi mi" diyerek Ã¶nce doktorun asistanlarÄ±nÄ±Â tehditettiÄŸi daha sonra da bekleme odasÄ±nda kendisine engel olmak isteyen bir hastayÄ± bÄ±Ã§akla yaraladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PolisÂ saldÄ±rganÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

TÃ¼rk doktorun muayenehanesinde biri Afganistan, diÄŸeri Ä°ran kÃ¶kenli iki doktorun daha Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.