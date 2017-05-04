GÃ¼ncelleme: 01:04, 05 MayÄ±s 2017 Cuma

Disiplin ama nasÄ±l ?

Zehra GÃ¼lle / Â EÄŸitimciÂ

Disiplin genellikle, katÄ± kurallar koymak, cezalandÄ±rmak, otoriter davranarak Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n istediÄŸimiz davranÄ±ÅŸlarÄ± yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak olarak anlaÅŸÄ±lÄ±r. Ebeveynler olarak hayattaki en bÃ¼yÃ¼k gayelerimizden biri de Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± toplum iÃ§inde uyumlu, ahlaklÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± birer birey olarak yetiÅŸtirmektir. Bunu yaparken de disiplini nasÄ±l saÄŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, en doÄŸru ve en etkili yÃ¶ntemlerin neler olduÄŸunu, anne baba olarak, bilmek durumundayÄ±z.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bizden en bÃ¼yÃ¼k beklentileri "sevgi" dir. YaÅŸlarÄ± kaÃ§ olursa olsun ister okulÃ¶ncesi, ister okul Ã§aÄŸÄ±, isterse ergen olsunlar, her zaman anne babanÄ±n sevgisine ihtiyaÃ§ duyarlar. Disiplini saÄŸlarken, Ã§ocuklarÄ±n anne babalarÄ± tarafÄ±ndan sevildiklerini bilmeleri, olumlu davranÄ±ÅŸlar sergilemelerini kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. GÃ¼zel bir davranÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± gÃ¼zel sÃ¶zler sÃ¶ylemek, "Aferin benim gÃ¼zel kÄ±zÄ±m" ya da "TeÅŸekkÃ¼r ederim oÄŸlum" gibi ifadeler onlarÄ±n hoÅŸuna gidecek ve bÃ¶ylece olumlu davranÄ±ÅŸlarÄ±n devam etmesini saÄŸlayacaktÄ±r.

Disiplinle ilgili en bÃ¼yÃ¼k sorunlardan biri, anne baba arasÄ±ndaki tutarsÄ±z davranÄ±ÅŸlardÄ±r. Ã–rneÄŸin; Ã§ocuÄŸun yapmak istediÄŸi bir ÅŸeye anne "evet" derken, baba "hayÄ±r olmaz" derse, anne ve baba arasÄ±ndaki bu tutarsÄ±z davranÄ±ÅŸ Ã§ocuÄŸu olumsuz yÃ¶nde etkileyecek; bu durumda Ã§ocuk anneye yakÄ±nlaÅŸacak, babaya ise izin vermediÄŸi iÃ§in Ã¶fke duymaya baÅŸlayacaktÄ±r. Bu tarz durumlarda anne babanÄ±n ortak kararlar vermesi, yani tutarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermesi Ã§ok Ã¶nemlidir. Aksi takdirde, Ã§ocuk olumsuz davranÄ±ÅŸlar gÃ¶stermeye baÅŸlayacak, yani disiplin sorunu ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Ã‡ocuk hangi taraf isteklerine evet diyorsa, o tarafa yakÄ±nlaÅŸarak, bu durumu kendi lehine kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r.

Disiplin sorunlarÄ± aÅŸÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, ebeveynlerin en sÄ±k baÅŸvurduÄŸu yÃ¶ntem cezadÄ±r. Bazen Ã§ocuÄŸa Ã§ok sÄ±k ceza verseniz bile, aynÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± yapmaya devam ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Åžiddete baÅŸvurmak, dayak atmak, baÄŸÄ±rmak gibi sert tepkiler, hiÃ§bir zaman sorunu Ã§Ã¶zmeyecek, tam aksine; Ã§ocuk inatlaÅŸarak aynÄ± davranÄ±ÅŸÄ± yapmaya devam edecektir. Bu durumda Ã§ocuk, ileriki yaÅŸlarda da sorunlarÄ±nÄ± aynÄ± anne babasÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi baÄŸÄ±rarak, ÅŸiddet uygulayarak Ã§Ã¶zecektir. Her anne ve her baba Ã§ocuÄŸu iÃ§in birer modeldir. Ã‡ocuklar ebeveynlerinin veya kendilerine yakÄ±n bulduklarÄ± bir aile bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶rnek alÄ±rlar.

Ã‡ocuÄŸunuzun ileride ÅŸiddet kullanmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z, ona ÅŸiddet uygulamamalÄ±sÄ±nÄ±z, kÃ¼fÃ¼r etmesini istemiyorsanÄ±z kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ konuÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–rneÄŸin; bir futbol maÃ§Ä± izlerken babasÄ±nÄ±n kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸini gÃ¶ren bir Ã§ocuk babasÄ±nÄ± taklit ederek, o da kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ konuÅŸmaya baÅŸlayacaktÄ±r. BaÄŸÄ±rmak, emretmek, ÅŸiddet kullanmak yerine hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmalÄ±, Ã§ocuÄŸumuzu dinlemeli, ona, deÄŸer verdiÄŸinizi hissettirmelisiniz. YapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸiniz davranÄ±ÅŸlarÄ±, aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde ona anlatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerekiyorsa belli kurallar koyarak, bu kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±nda; sevdiÄŸi ÅŸeylerden mahrum bÄ±rakabilir veya onu kÄ±sa sÃ¼reli ortamdan uzaklaÅŸtÄ±rarak, dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini saÄŸlayacak zamanlar oluÅŸturabilirsiniz. Ama asla aÅŸÄ±rÄ± tepki vermemelisiniz. Burada Ã¶nemli olan bu yola neden baÅŸvurduÄŸunuzu ona aÃ§Ä±klamak ve hatasÄ±nÄ± anlamasÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸmaktÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen, Ã§ocuk hala aynÄ± olumsuz davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorsa, anne babanÄ±n dikkatini Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olabilir. BazÄ± durumlarda olayÄ± gÃ¶rmemezlikten gelip sabÄ±rlÄ± olmak da etkili bir yÃ¶ntem olabilmektedir. Ã‡ocuk yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ davranÄ±ÅŸÄ±n ona istediÄŸini vermediÄŸini gÃ¶recek ve bu davranÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi bÄ±rakacaktÄ±r.

Onlar iÃ§in en etkili yÃ¶ntemin ne olacaÄŸÄ±na karar vermek iÃ§in, Ã¶ncelikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok iyi tanÄ±malÄ±yÄ±z. Hangi yÃ¶ntemin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±na onlarÄ± tanÄ±madan karar veremeyiz.

Olumsuz davranÄ±ÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi olumlu davranÄ±ÅŸlarÄ± da mutlaka pekiÅŸtirmek zorundayÄ±z. Bunun iÃ§in en etkili yÃ¶ntem "Ã¶dÃ¼llendirme"dir. Ã–dÃ¼llendirme, mutlaka olumlu davranÄ±ÅŸÄ±n hemen akabinde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bazen gÃ¼zel bir sÃ¶z, sevecen bir yaklaÅŸÄ±m, sevdiÄŸi aktivitelere katÄ±lmasÄ±na izin verme ya da ihtiyacÄ± olan, sevdiÄŸi bir hediye alma gibi Ã¶dÃ¼ller olabilir. Ã‡ocuk, Ã¶dÃ¼llendirilen davranÄ±ÅŸÄ± mutlaka tekrar etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak, bÃ¼yÃ¼kleri tarafÄ±ndan takdir edilmek hoÅŸuna gidecektir.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z bizim en deÄŸerli varlÄ±klarÄ±mÄ±z. OnlarÄ± en doÄŸru ÅŸekilde yetiÅŸtirme gÃ¶revi Ã¶ncelikle anne babalara ve daha sonra da biz Ã¶ÄŸretmenlere dÃ¼ÅŸmektedir. Bunu yaparken de onlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ± ve onlar iÃ§in en doÄŸru eÄŸitimi vermek durumundayÄ±z. Disiplini; dÃ¶verek, baÄŸÄ±rarak, onlarÄ± rencide ederek deÄŸil; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼, sabÄ±rlÄ± ve kendimizin de bir zamanlar Ã§ocuk olduÄŸumuzu unutmadan saÄŸlamalÄ±yÄ±z.





Kaynak: Prof. Dr. Haluk YavuzerÂ





