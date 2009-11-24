Güncelleme: 09:46, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Psikolojik Grip / Depresyon

Psikolog Hayriye Öztuğrul



Depresyon, aşırı hüzün rahatsızlığıdır. Üzüntülü ruh hali tüm benliği kaplamıştır. Kişi için her şey tüm uğraşları onu keyifsizliğe acıya götürür. Yaptıklarından hiç zevk almaz. Yapacağı işlere, konuşmaya, hareket etmeye enerjisi kalmamıştır. İştahı oldukça azalmıştır. Bazen aşırı huzursuzluk, evhamlanma gibi belirtiler oluşur.

Genelde gergin ve öfkelidir. Nedensiz yere ağlamalar olabilir. Ya da kimi durumlarda hiçbir duygunun izi olmayadabilir. Ne ağlayabilir ne kızabilir. Kendine, çevreye ve geleceğe olumsuz bir gözlükle bakar. Olayların problemli yönlerini abartabilir. Depresyondaki bir kişi için hiçbir şey umut vaat etmez. Sosyal ortamlar cazibesini kaybetmiştir. Yalnız kalmak ister.



Depresyonla birlikte bedenin değişik yerlerinde ağrılar, kilo kaybı gibi sorunlarda ortaya çıkabilir. En çok problem yaşanır. Uzun süre uykuya dalamama, sık sık uyanma şeklinde sıkıntılar oluşur. Bazı kişiler çok fazla uyumaya meylederler. Yine de bu uyku kalitesi olmayan bir uykudur. Kişi yorgun uyanır.



Bu belirtiler hafif, orta ve yüksek şiddetlerde kendini gösterir.



Özellikle sonbahar mevsiminde depresyon hali çoğu insanda hafif düzeyde yaşanabilir. İnsan mikro evren bir yaratık olarak tüm kozmozdan etkilenme durumundadır. Yaşadığımız coğrafî konum sonbaharı yaşıyorsa, mahlûkatta, nebatatta bir son ve tükenme hali varsa insan da bu tükenme halinin döngüsüne takılabilir. Gelip geçiciliği unutulmamalı ve bu halin geçmesine yardımcı olunmalıdır.



Peki, depresyonla nasıl başa çıkılabilir?



Depresyondan kurtulmak için yapılacak ilk şey günlük faaliyetleri arttırmaktır. Depresyonda olumsuz düşüncelerin varlığı baskındır. Bu baskı kişinin hareketlerinin ağırlaşmasına sebep olmaktadır. Olumsuz düşüncelerle başa çıkmanın en etkili yolubir an evvel karar verip harekete geçmektir. Alışverişe mi çıkılacak, bir toplantıya vb. yere mi gidilecek hemen uygulamaya geçilmelidir. Çok yakın bulduğumuz bir arkadaşımıza gitmek ya da öncesinde bizi mutlu eden bir uğraşımızın başına geçmek ertelenmeden yapılmalıdır. Ertelemelerin önüne geçmek için bir evvelki günden plan yapılabilir.



Depresyonda en temelde kişinin olumsuz düşünceleri yatar. Olumsuz düşüncelerin ortak yönleri; farkına varılmadan bir anda akla gelmesi, gerçekleri tam yansıtmıyor oluşları ve inatçı olmalarıdır. Olumsuz düşünceler kaydedilmeli ve sorgulanmalıdır. Kanıt var mı, farklı bakış açıları neler olabilir? Bu düşünceler kişiyi ne kadar etkiliyor? Ve şu soruyu cevaplamak çözüme çok yardımcı olacaktır. "Bu olumsuz düşüncelere takılmasaydım, bunlar olmasaydı şu an ne yapıyor ve düşünüyor olurdum? Bu düşünceler bende ne gibi bir boşluğu dolduruyor?"



Varlığımız bize emanet, ne kadar yorulsak da menzile varmakla yükümlüyüz. Pes etmek yok! Bir şairin sözü ' eğer özlememişsem ölümü / gecenin kucağına bırakmalıyım hüznümü'



