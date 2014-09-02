GÃ¼ncelleme: 09:52, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Stresi yenmenin yeni adresi; Otojenik EÄŸitim

Psk. Hayriye Ã–ztuÄŸrulÂ



Belirli oranlarda stres herkese iyi gelir. YararlÄ±dÄ±r. Bir iÅŸi yapmak, baÅŸarmak iÃ§in insanÄ± motive eden bir tarafÄ± vardÄ±r. Mesela; Ã§ocuk okul ile ilgili stres taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± takdirde derslerine ehemmiyet verir. Fakat fazlasÄ± olduÄŸunda ise sÄ±nav kaygÄ±larÄ±, strese baÄŸlÄ± performansÄ±nda dÃ¼ÅŸme gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu Ã¶rnek stres yaÅŸanan her duruma genellenebilir.



Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapÄ±yÄ± derinden etkiler. Bu etkiyi en aza indirmek iÃ§in etkili bir yÃ¶ntem var: "Otojenik EÄŸitim"



Alman psikiyatrist Johaness Schultz tarafÄ±ndan 1920â€²li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda geliÅŸtirilmiÅŸ bir gevÅŸeme tekniÄŸi olan Otojenik EÄŸitim (Autogenic training) sempatik ve parasempatik sinir sistemleri arasÄ±ndaki dengeyi, gevÅŸemeyi, rahatlatmayÄ± saÄŸlar. Bu rahatlama durumunun sindirim ve baÄŸÄ±rsak hareketleri, kan basÄ±ncÄ±, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi fonksiyonlarÄ± vs. faydalÄ± etkileri vardÄ±r. Avrupa'da otojenik eÄŸitim ile sancÄ±sÄ±z Ã§ocuk doÄŸurma Ã§ok popÃ¼lerdir. Stres ve psikosomatik bozukluklarda yardÄ±mcÄ± bir yÃ¶ntem olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Dikkati yoÄŸunlaÅŸtÄ±ramama, uykusuzluk, dinlenememe ve iÃ§ huzursuzluÄŸu giderebilmekte de tesirli olmaktadÄ±r.



Bu tekniÄŸi kiÅŸi kendi-kendine 15 dakika sÃ¼ren periyotlarla sabah, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam vakitlerinde yatarak veya oturarak uygulayabilir. GÃ¶zler kapanÄ±r ve eÄŸitimin belli baÅŸlÄ± telkinleri ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 2 â€“ 6 haftalÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde stresli bir konumdan, sakin, rahat ve huzurlu bir konuma gelebilme becerisi kazandÄ±rÄ±r.



Doktor veya ilaÃ§ tedavisi yerine geÃ§meyen; ama tÃ¼m tedavi ve terapilerin yanÄ±nda destekleyici olarak uygulanabilen Otojenik EÄŸitim ile ilgili daha geniÅŸ bilgi almak iÃ§in: http://psikolojikhijyenmerkezi.com/



