Stresi yenmenin yeni adresi; Otojenik EÄŸitim

Psk. Hayriye Ã–ztuÄŸrulÂ
Belirli oranlarda stres herkese iyi gelir. YararlÄ±dÄ±r. Bir iÅŸi yapmak, baÅŸarmak iÃ§in insanÄ± motive eden bir tarafÄ± vardÄ±r. Mesela; Ã§ocuk okul ile ilgili stres taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± takdirde derslerine ehemmiyet verir. Fakat fazlasÄ± olduÄŸunda ise sÄ±nav kaygÄ±larÄ±, strese baÄŸlÄ± performansÄ±nda dÃ¼ÅŸme gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu Ã¶rnek stres yaÅŸanan her duruma genellenebilir.
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapÄ±yÄ± derinden etkiler. Bu etkiyi en aza indirmek iÃ§in etkili bir yÃ¶ntem var: "Otojenik EÄŸitim"
Alman psikiyatrist Johaness Schultz tarafÄ±ndan 1920â€²li yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda geliÅŸtirilmiÅŸ bir gevÅŸeme tekniÄŸi olan Otojenik EÄŸitim (Autogenic training) sempatik ve parasempatik sinir sistemleri arasÄ±ndaki dengeyi, gevÅŸemeyi, rahatlatmayÄ± saÄŸlar. Bu rahatlama durumunun sindirim ve baÄŸÄ±rsak hareketleri, kan basÄ±ncÄ±, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi fonksiyonlarÄ± vs. faydalÄ± etkileri vardÄ±r. Avrupa'da otojenik eÄŸitim ile sancÄ±sÄ±z Ã§ocuk doÄŸurma Ã§ok popÃ¼lerdir. Stres ve psikosomatik bozukluklarda yardÄ±mcÄ± bir yÃ¶ntem olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Dikkati yoÄŸunlaÅŸtÄ±ramama, uykusuzluk, dinlenememe ve iÃ§ huzursuzluÄŸu giderebilmekte de tesirli olmaktadÄ±r.
Bu tekniÄŸi kiÅŸi kendi-kendine 15 dakika sÃ¼ren periyotlarla sabah, Ã¶ÄŸle ve akÅŸam vakitlerinde yatarak veya oturarak uygulayabilir. GÃ¶zler kapanÄ±r ve eÄŸitimin belli baÅŸlÄ± telkinleri ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 2 â€“ 6 haftalÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde stresli bir konumdan, sakin, rahat ve huzurlu bir konuma gelebilme becerisi kazandÄ±rÄ±r.
Doktor veya ilaÃ§ tedavisi yerine geÃ§meyen; ama tÃ¼m tedavi ve terapilerin yanÄ±nda destekleyici olarak uygulanabilen Otojenik EÄŸitim ile ilgili daha geniÅŸ bilgi almak iÃ§in: http://psikolojikhijyenmerkezi.com/
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapÄ±yÄ± derinden etkiler.
GÃ¼nde atÄ±lan 10 bin adÄ±mÄ±n en baÅŸta kalp olmak Ã¼zere tÃ¼m vÃ¼cuda azÄ±msanmayacak kadar olumlu faydalarÄ± var
SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ±ndan korunmaya iliÅŸkin uzman doktordan "DÃ¼zenli gÃ¶z muayenesi yaptÄ±rÄ±n. Ultraviole Ä±ÅŸÄ±nlardan korunmak iÃ§in her mevsim gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ kullanÄ±n. Sigara iÃ§meyin. Beslenmenize dikkat edin. DÃ¼zenli olarak egzersiz yapÄ±n. Tansiyonunuzu ve kolesterolÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutun" Ã¶nerileri geldi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, Åžu anda stoklarÄ±mÄ±z iyi ama bu baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n bir ay sÃ¼recek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen sÃ¼reÃ§te stoklarÄ±mÄ±zda bir erime yaÅŸanmasÄ±n." dedi
Ä°ngiltere'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, normalden az uyumanÄ±n insanlarÄ±n hormonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸi ve kiÅŸinin kendisini daha aÃ§ hissettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za deÄŸer verdiÄŸimizi gÃ¶stermek ve onlarÄ± anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± onlara hissettirmek hayati derecede Ã¶nemlidir
TÃ¼rkiye Ulusal Alerji ve Klinik Ä°mmÃ¼noloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžekerel, "Hem Ã§ocukluk hem de eriÅŸkin yaÅŸ dÃ¶neminde astÄ±mÄ± en sÄ±k tetikleyici neden soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± virÃ¼sleridir" dedi
Bebek ilk yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde kendisine sÃ¶ylenenleri daha iyi anlamaya baÅŸlÄ±yor.
Disiplini; dÃ¶verek, baÄŸÄ±rarak, rencide ederek deÄŸil; hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ ve sabÄ±rlÄ± davranarak saÄŸlamalÄ±yÄ±z.
Kan grubu "0" olanlarda, kalp krizi ve inme geÃ§irme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n diÄŸerlerine gÃ¶re daha az olduÄŸu belirtildi
Okul Ã¶ncesi dÃ¶nemlerde yalanÄ±n Ã§ocuklarÄ±n geliÅŸim sÃ¼recinin bir parÃ§asÄ± olduÄŸu gerÃ§eÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.
TÃ¼rk Dermatoloji DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Aksoy, daha Ã§ok gÃ¼neÅŸin daha Ã§ok D vitamini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±yla deride D vitamini Ã¼retilmesi cazip bir seÃ§enek gibi gÃ¶rÃ¼nse de deri kanserlerine neden olabildiÄŸine iÅŸaret etti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "TÃ¼rkiye bir virÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ± Ã¼retebilecek duruma geldi. BaÅŸka bir firmanÄ±n lisanslÄ± aÅŸÄ±sÄ±nÄ± deÄŸil, orijinal bir aÅŸÄ±yÄ±. DÃ¼nyanÄ±n ilk KKKA aÅŸÄ±sÄ±nÄ± inÅŸallah TÃ¼rkiye Ã¼retmiÅŸ olacak" dedi
DoÃ§. Dr. Ã–zyÄ±lmaz, baypas ameliyatÄ± olan hastalarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam aktivitelerini geri kazanmasÄ± iÃ§in ilk 8 haftalÄ±k rehabilitasyon dÃ¶neminin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu bildirdi
TÃ¼rkiye'de 2009'da ilk baÅŸarÄ±lÄ± akciÄŸer naklini gerÃ§ekleÅŸtiren Prof. Dr. Kutlu, akciÄŸer kanseri hastasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± nakille bir ilke daha imza attÄ±
DoÄŸru zamanda, doÄŸru adÄ±m atmak Ã¶nemli. BoÅŸanma evlilik gibi mutluluk vermese de bir gerÃ§eklik olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.