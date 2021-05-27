banner39

100 yıllık fotoğraflar renklendirilirse nasıl olur?

GENEL 27.05.2021, 17:35
100 yıllık fotoğraflar renklendirilirse nasıl olur?
1/21

Fotoğrafçılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Sergey Prokudin-Gorski'nin 100 yıl önce çektiği bu fotoğraflar, renklendirme tekniği bakımından fotoğraf tarihinde çok özel bir yere sahip.