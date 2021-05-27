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100 yıllık fotoğraflar renklendirilirse nasıl olur?
GENEL
27.05.2021, 17:35
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Fotoğrafçılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Sergey Prokudin-Gorski'nin 100 yıl önce çektiği bu fotoğraflar, renklendirme tekniği bakımından fotoğraf tarihinde çok özel bir yere sahip.
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#emine erdoğan
#koronavirüs
#corona virüsü
#türk
#Kuzey Kore
#Sütçü İmam Maraşta ilk kurşunu attı
#Tepki
#Aranan Şahıslar
#sarı yelekliler
#İngiltere TOMA
#Bulgaristan Mahkemesi
#Filipinler NPA
#İngiliz askerleri erkeklik
#Yeniçeriler
#Asım Gültekin Dergicilik Okulu
#skylark
#Protestanlık hareketinin başlaması
#Mısı
#evde kalma
#ihh hopa saldırı