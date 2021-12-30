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15 yıl önce bugün idam edilen Saddam Hüseyin kimdir?

GENEL 30.12.2021, 19:57
15 yıl önce bugün idam edilen Saddam Hüseyin kimdir?
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Saddam Hüseyin'in idam cezası, 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde asılmak suretiyle infaz edildi.