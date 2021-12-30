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15 yıl önce bugün idam edilen Saddam Hüseyin kimdir?
GENEL
30.12.2021, 19:57
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Saddam Hüseyin'in idam cezası, 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde asılmak suretiyle infaz edildi.
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#Haliç Metro Köprüsü
#3D
#isveç
#koronavirüs
#elektrik fatura taksit
#islam kerimov
#IŞİD rehine
#Erdoğan
#istinat duvarı çötü
#ElBaci Kaid esSibsi
#Irak IŞİD
#kaza
#kaçak
#teknik görüşme
#Yunanistan
#Birleşik Arap Emirlikleri
#YSK
#corona virüsü
#Irak akaryakıt protestosu
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