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22 dönümlük Türk bayrağı
GENEL
13.11.2021, 11:26
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Dev bayrak 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ve 4 bin 680 litre tiner kullanılarak boyandı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#darbe
#Hamburger
#okulların açılması
#tokat kayyum
#Üsküdar Üniversitesi
#İHH
#Filistinli Gazeteciler Sendikası
#Yunan sınırı
#Martyrs Foundation
#23 Nisan
#hava sıcaklığı
#Kobanili kürtler
#Akdeniz gaz
#Aubervilliers
#tbmm eğitim komisyonu
#somali şebab
#ak parti teşkilatları
#Kudüs
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En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
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