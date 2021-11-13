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22 dönümlük Türk bayrağı

GENEL 13.11.2021, 11:26
22 dönümlük Türk bayrağı
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Dev bayrak 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ve 4 bin 680 litre tiner kullanılarak boyandı.