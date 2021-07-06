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24 yıl önce bugün MHP'nin başına geçen Devlet Bahçeli kimdir?

GENEL 06.07.2021, 13:04
24 yıl önce bugün MHP'nin başına geçen Devlet Bahçeli kimdir?
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.