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24 yıl önce bugün MHP'nin başına geçen Devlet Bahçeli kimdir?
GENEL
06.07.2021, 13:04
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1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.
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#İsrail
#AB
#iran
#filistin
#Türkiye
#fransa
#emine erdoğan
#Erdoğan
#koronavirüs
#24 saat
#rusya
#corona virüsü
#salgın
#aşı
#mescidi aksa
#Ayasofya Camii
#Almanya
#seçim
#kovid19
#Trabzon