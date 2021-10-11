250 bin litre benzin böyle yandı

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Son 30 yılın en derin ekonomik kriziyle boğuşan ve yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce elektrik üreten en büyük iki santralin kapandığı Lübnan'da Zahrani Petrol Tesisleri'nde yakıt transferi sırasında çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı.