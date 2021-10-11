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Aile
250 bin litre benzin böyle yandı
GENEL
11.10.2021, 18:53
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Son 30 yılın en derin ekonomik kriziyle boğuşan ve yakıt sıkıntısı nedeniyle iki gün önce elektrik üreten en büyük iki santralin kapandığı Lübnan'da Zahrani Petrol Tesisleri'nde yakıt transferi sırasında çıkan yangında 250 bin litre benzin yandı.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Suriye İhvanı başkanı Muhammed Hikmet Valid
#Bekir Sıtkı Erdoğan
#fifa yol
#FİFA rüşvet skandalı
#Feyyad saldırı
#DBP
#İran Halep
#Irak Savunma Bakanı Yasin el Ubeydi
#IŞİD Irak Savunma Bakanı
#istanbul suriyeliler
#Yusuf Bin Alawi
#UEFA Başkanı Michel Platini
#iran sınır muhafızları
#FİFA Almanya
#FİFA Fransa
#Terör ve şiddet olayları
#Yaşar Kemal Cenaze
#Yolcu Minibüsü