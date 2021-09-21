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318 metre yukarıdan 1915 Çanakkale Köprüsü

GENEL 21.09.2021, 11:25
318 metre yukarıdan 1915 Çanakkale Köprüsü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.

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