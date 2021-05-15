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73 yıllık fotoğraflarla Nekbe 'Büyük Felaket' günü

GENEL 15.05.2021, 16:25
73 yıllık fotoğraflarla Nekbe 'Büyük Felaket' günü
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İsrail'in kuruluşundan hemen sonra sürgün ve etnik temizliğe muhatap olan Filistinliler bu süreci Nekbe "Büyük Felaket" olarak adlandırıyor ve her yıl 15 Mayıs'ta anıyor.