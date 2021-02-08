Afganistan'da suikastler en çok onlara yapılıyor

Afganistan'da son zamanlarda halkı paniğe sokan suikast dalgasında gazeteciler, akademisyenler, yargıçlar ve aktivistler hedef alınıyor.

Halk, bir taraftan devam eden terör saldırıları, diğer taraftan suikast dalgasının yayılması nedeniyle endişeleniyor.

Son 3 ay içerisinde ülke genelinde 5 gazeteci suikast kurbanı olurken birçok yargıç ve aktivist de öldürüldü.

Suikastların çoğu başkent Kabil'de yaşanıyor. Son 3 ayda ülke genelinde 5 gazeteci suikast kurbanı oldu, birçok yargıç ve aktivist de öldürüldü.

Suikast dalgasında en çok hedef alınanların başında gazeteciler geliyor.

Kasım 2020 başlarında gazeteci Elyas Dai ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde aracına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti. Bu saldırıdan birkaç gün sonra Afganistan'ın tanınmış gazetecilerinden Yama Siyaveş ve 2 arkadaşı, başkent Kabil'de aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldü.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde Aralık 2020'de silahlı saldırıya uğrayan kadın gazeteci Malalai Maiwand hayatını kaybetti.

Afgan hükümeti suikastlardan Taliban'ı sorumlu tutuyor, Taliban ise bu suikastların hükümetin bir oyunu olduğunu iddia ediyor.

Yine Aralık ayında Al Jazeera kanalının yerel muhabiri Rahmatullah Nikzad, Gazne vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Saldırılar bu yıl da devam etti. Gazeteci Bismillah Aymak Gor vilayetinde Ocak 2021'de uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Söz konusu saldırıların kimler tarafından yapıldığı hala bilinmiyor.

Afgan hükümeti suikastlardan Taliban'ı sorumlu tutuyor, Taliban ise bu suikastların hükümetin bir oyunu olduğunu iddia ediyor.

Gazeteciler ülkeyi terk ediyor

Son zamanlarda birçok gazeteci suikast dalgasının artmaya başlamasıyla kendilerine güvenlik bir liman bulmak için ülkeyi terk ediyor.

Afganistan Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, son zamanlarda artan suikastlar nedeniyle 10 gazeteci ülkeden ayrıldı.

Söz konusu gazetecilerden Nusrat Parsa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suikast dalgasının ve güvenlik tehdidinin artmasının ardından Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Ülkede özel bir televizyon kanalında siyasi programlar sunan gazeteci Farhnaz Frotan artan tehdit nedeniyle ülkeyi terk ettiğini açıklamasından birkaç gün sonra bir diğer gazeteci Muhtar Laşkari de aynı nedenlerle ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Suikastların hedefindeki diğer kişiler

Suikastların hedefinde gazetecilerin yanı sıra akademisyenler, din alimleri, aktivistler ve yargıçlar da bulunuyor.

Afganistan’da yüksek mahkeme için çalışan iki kadın yargıç Ocak 2021'de başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Cemiyet-i Islah adında bir kurumun başkanı ve halk nezdinde sevilen bir isim olan Muhammed Atıf ise Şubat 2021'de aracına yerleştirilen bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Suikastların çoğu amacına ulaşırken birçoğunda da hedef alınan kişiler yaralanıyor.

Geçen hafta Afganistan Barış Bakanı'nın özel kalem müdürünün aracına yerleştirilen bomba patlatılmış ve kimse zarar görmemişti.

Ülkede sesini yükselten kişiler son zamanlarda hedef alınmaya başlansa da bunun arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.

Özellikle başkent Kabil'de artan güvenlik tehdidi nedeniyle taksiye binmek bile endişe verici hale geldi.

AA