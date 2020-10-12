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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

Döviz kurları
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,8980 7,8990
Avro 9,3280 9,3290
Sterlin 10,2980 10,3030
ANKARA
ABD Doları 7,8700 7,9200
Avro 9,2850 9,3450
Sterlin 10,2430 10,4430

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:47
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