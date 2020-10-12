Döviz kurları

|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,8980
|7,8990
|Avro
|9,3280
|9,3290
|Sterlin
|10,2980
|10,3030
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8700
|7,9200
|Avro
|9,2850
|9,3450
|Sterlin
|10,2430
|10,4430
Kaynak:AAGüncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:47
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,8980
|7,8990
|Avro
|9,3280
|9,3290
|Sterlin
|10,2980
|10,3030
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8700
|7,9200
|Avro
|9,2850
|9,3450
|Sterlin
|10,2430
|10,4430
Kaynak:AAGüncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:47