Golan Tepeleri'ndeki Lübnan toprakları

Mahmut Geldi

Lübnanlılar, ABD'nin Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararının ardından İsrail işgalindeki Lübnan topraklarına yönelik de aynı adımın atılmasından endişe ediyor.

İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada o dönemde Suriye tarafından işletilen Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'ni de gasbetmişti.

Lübnan-Suriye-İsrail üçgeninde yer alan Golan Tepeleri'nin bir bölümünü oluşturan Şeba Çiftlikleri'nin iadesi yönündeki talebini sürekli olarak uluslararası topluma duyurmaya çalışan Lübnanlı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mart'ta Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasıyla birlikte Şeba Çiftlikleri'ne yönelik de aynı adımın atılmasından kaygı duymaya başladı.

Lübnan uzun yıllardır söz konusu bölgenin kendi toprakları olduğunu ispatlama çalışmaları yürütürken, İsrail ise Şeba Çiftlikleri'nin de işgal ettiği Golan Tepeleri'nden bir bölüm olduğunu iddia ediyor.

Bu arada Lübnan makamları, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de durumun ispatı için Beşşar Esed'in sınır hattıyla ilgili belgeleri sunması veya resmi olarak burayı Lübnan toprağı kabul etmesini bekliyor.

- "ABD ve İsrail'in ortak saldırgan tutumu"

Şii Emel Hareketi'nden milletvekili Kasım Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı, ABD-İsrail'in halkımıza ve topraklarımıza yönelik ortak saldırganlığını gösteriyor. Bu da bizleri Şeba Çiftlikleri'nde işgal edilen topraklarımıza daha çok bağlı kalmaya sevk ediyor." dedi.

Kendisinin Şeba Çiftlikleri bölgesinin oylarıyla parlamentoya girdiğini dile getiren Haşim, Trump'ın duyurduğu kararın, Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'yle ilgili gerçeği değiştirmeyeceğini söyledi.

ABD'nin bu tür kararlarla Kudüs kenti, Golan Tepeleri ve Lübnan topraklarındaki İsrail işgaline meşruiyet sağlamayacağını vurgulayan Haşim, şunları kaydetti:

"Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan'a ait olduğunu kanıtlayan belgeler, devletin ilgili kurumlarında mevcuttur. Ayrıca İsrail'in Şeba Çiftlikleri'ne yönelik işgali, Haziran 1967'deki savaş sırasında gerçekleşmemiştir. Söz konusu bölgeyi işgal etme süreci, 15 Haziran 1967 ile 1990 arasında aşamalı olarak gerçekleşmiştir."

- İsrail Esed rejiminin itirafını istiyor

Lübnan Güçleri Partisi'nden Vehbi Katyişa da Şeba Çiftlikleri'ni işgal eden İsrail'in konuyu bir şarta bağladığına işaret ederek, "İsrail, halihazırda Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğuna dair Beşşar Esed rejiminden resmi bir açıklama gelmesini şart koşuyor. Esed rejimi ise birtakım siyasi gerekçelerden ötürü Lübnan lehine bir açıklama yapmıyor. Çünkü buradaki İsrail işgalini gerekçe göstererek Lübnanlı bazı grupların (Hizbullah) ellerindeki silahlara meşruiyet kazandırmak istiyor." diye konuştu.

Lübnan-İsrail-Suriye üçgeninde yer alan Şeba Çiftlikleri bölgesine ilişkin yakın tarihte yaşanan gelişmelere de değinen Katyişa, 1920'de Fransız ve İngilizlerin Lübnan-Suriye sınırını belirlerken Şeba Çiftlikleri'ni Lübnan toprağı saydığını, ancak 1930-1940 yıllarında bölgede yaşanan savaşlar sırasında Suriye ordusunun buraya doğru ilerlediğini söyledi.

Lübnan'da ilgili kurumların bahsi geçen işgal altındaki toprakların mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için eski belgeleri topladığını aktaran Katyişa, Şeba Çiftlikleri'ni geri almak için ellerindeki belgelerle BM'ye başvuracaklarını ifade etti.

- Esed rejimi, Lübnan ile resmi ilişkileri bahane ediyor

Lübnanlı askeri strateji uzmanı emekli Tuğgeneral Hişam Cabir ise Esed rejiminin Lübnan'ı bu çıkmazdan kurtarabileceğine dikkati çekerek, Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan'a ait olduğuna dair belgelerin BM'ye ulaştırılmasıyla konunun çözülebileceğini belirtti.

Cabir bununla birlikte Esed rejiminin, kendisiyle resmi temaslarda bulunmayan Lübnan'a karşı kırgın olduğunu, dolayısıyla Lübnan için BM'ye herhangi bir belge sunmasını beklemediğini söyledi.

Esed rejiminin, Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğunu inkar etmediğini dile getiren Cabir, ancak halihazırda üst düzey diplomatik temasların kurulması yönünde beklentileri olduğunu vurguladı.

Suriye ordusunun 1997'de "Ortak Arap Savunma Anlaşması" kapsamında Şeba Çiftlikleri'ne girdiğine de değinen Cabir, Suriye ordusunun, saldırı eylemleri ve kaçakçılığa karşı sınırı koruma gücünden dolayı Lübnan'ın buna onay verdiğini kaydetti.

Lübnan'ın 1967 yılında İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan savaşa müdahil olmadığını hatırlatan Cabir, bu toprakların söz konusu savaştan önce Suriye tarafından işletildiğinin ve işgalci İsrail'in burayı Golan Tepeleri'nden sayarak gasbettiğinin altını çizdi.

- Lübnan-Suriye sınırı haritaları

Lübnan-Suriye sınır hattı, 1921 yılında sömürgeci Fransa tarafından çizilmişti.

Fransızların 1932 yılına ait bölge haritasında, Şeba Çiftlikleri Lübnan toprakları olarak görülüyor. Ancak ülkenin bağımsızlığına kavuşmasının ardından Fransızların 1946 yılında çizdiği haritada söz konusu topraklar Suriye'ye ait gösteriliyor.

Şeba Çiftlikleri, İsrail tarafından işgal edildiği 1967 yılına kadar da Suriye tarafından kontrol ediliyordu.

Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan stratejik öneme sahip Şeba Çiftlikleri, toplam 13 çiftlikten oluşuyor. Bunlardan yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alana yayılan 12 çiftlik İsrail işgali altında bulunurken, Lübnan'ın sınırlarında sadece biri kalmış durumda.

İsrail ordusu, 2000 yılında Lübnan topraklarından çekildiğinde de Suriye toprakları diye Şeba Çiftlikleri'nden çekilmeye yanaşmamıştı. BM de söz konusu toprakların Lübnan'a ait olduğuna dair bir kararı olmadığından İsrail'in bölgeden çekilmesini istemedi.

- ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.