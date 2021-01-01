ABD'de azil süreci yaşayan başkanlar

ABD Trump'ın kışkırttığı kalabalığın bazı üyelerinin yasa dışı bir şekilde Kongre'yi basması, bir güvenlik görevlisinin ölümüne yol açacak şekilde şiddete ve yıkıcı eylemlere başvurması.

Trump'ın, başkanlık seçimlerinin tescilini engellemeye yönelik önceki çabalarının devamı niteliğinde adımlar atması.

ABD'nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini büyük tehlikeye atması, demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit etmesi, iktidarın barışçıl devrine müdahale etmesi.

Meclis, Aralık 2019'da Trump'ın, Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti.