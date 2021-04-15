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ABD'nin gelmiş geçmiş en ilginç siyasetçisi Trump

GENEL 15.04.2021, 15:21
ABD'nin gelmiş geçmiş en ilginç siyasetçisi Trump
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ABD'de dört yıl önce yapılan seçimlerde büyük bir sürprize imza atarak ülkenin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, ülke tarihinin en sıradışı başkanlık dönemlerinden birine imza attı.