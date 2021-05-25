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ABD polisi 1 yıl önce bugün siyahi George Floyd'u nefessiz bıraktı
GENEL
25.05.2021, 13:18
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#corona virüsü
#koronavirüs
#AB-Rusya yaptırım
#Dynetics
#Doğal Gaz
#Türklerin Orta Asyadan Anadoluya gelmesi
#Amerikan dış politikası
#üzme havuzunda facia: 5 kişi öldü
#ELN
#18 Mart Çanakkale Zaferi
#TIME
#E-ticaret
#isoanya
#Suavi Kemal Yazgıç
#Doğal felaket
#Su-35S
#Dr Mustafa Fetouri
#ABDde 2020 başkanlık seçimi
#malezya myanmar
#ABD Dışişleri Bakanlığı