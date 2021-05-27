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Adnan Menderes darbecilerin elinde...
GENEL
27.05.2021, 14:38
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#emine erdoğan
#koronavirüs
#corona virüsü
#türk
#Kuzey Kore
#Tepki
#Sütçü İmam Maraşta ilk kurşunu attı
#Aranan Şahıslar
#sarı yelekliler
#İngiltere TOMA
#Bulgaristan Mahkemesi
#İngiliz askerleri erkeklik
#Yeniçeriler
#Asım Gültekin Dergicilik Okulu
#Filipinler NPA
#skylark
#evde kalma
#ihh hopa saldırı
#Protestanlık hareketinin başlaması
#Mısı