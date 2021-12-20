107 öğrenci daha Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi'nden mezun oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi 3. mezunlarını verdi.

Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Teymeni Kız Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakan Yardımcısı Mevlvi Abdulhalık Ahunzade, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Kabil'deki Türk kurumların temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Sağır, Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi'nden 100'den fazla öğrencinin mezun olmasının onur verici olduğunu söyledi.

Sağır, Afgan-Türk Maarif Okulları olarak hiçbir koşulda eğitime ara vermediklerini ifade etti.

Her zaman Afgan halkının yanında olduklarını belirten Sağır, eğitim alanında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Afganistan Eğitim Bakan Yardımcısı Ahunzade de Türkiye devleti ve halkının her zaman Afganistan halkına yardım ettiğini ve gençlere en iyi eğitim imkanını sağladığını kaydetti.

Ahunzade, bakanlık olarak öğrencilerin Afgan-Türk Maarif Okullarında eğitimlerini sürdürmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay ise TMV'nin, Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından olduğunu vurguladı.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlü olduğunu hatırlatan Erginay, "Afganistan, Türkiye için ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Türkiye, Afganistan halkının yanında olmayı devam ettirecektir." dedi.

Erginay, Türkiye olarak eğitim alanındaki hizmetlerini ülke geneline yaymak istediklerini sözlerine ekledi.

Şiirler ve ilahilerle devam eden tören, 107 öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.