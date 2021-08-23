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229 Türk vatandaşının daha Kabil'den tahliyesi gerçekleştirildi

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşının "uçan kale" diye adlandırılan A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildiği aktarıldı.

Afganistan 23.08.2021, 07:15
229 Türk vatandaşının daha Kabil'den tahliyesi gerçekleştirildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

AA

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#Kabil #Türkiye #tahliye #Uçan kale
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