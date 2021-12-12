280 milyon dolarlık fon Afganistan için serbest bırakılacak

Euronews'in aktardığı habere göre, Taliban'ın Ağustos ortasında yönetimi ele geçirmesinin ardından dondurulan parasal varlıkların bir kısmı böylece serbest bırakılmış olacak.

Serbest bırakılan para, dondurulan 10 milyar doların yüzde 2.8'ine tekabül ediyor.

Dünya Bankası'dan yapılan açıklamada, banka yönetimindeki Afganistan Yeniden Yapılanma Güven Fonu'nun, gıda güvenliği ve beslenme ile ilgili operasyonları genişletmek için bu yıl içerisinde WFP'ye 180 milyon dolar kaynak aktaracağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, temel sağlık hizmetlerinin sağlanması için UNICEF'e 100 milyon dolar verileceği dile getirildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve ABD Merkez Bankası, Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Böylece Afgan devletine ait olan 10 milyar dolar dondurulmuştu.