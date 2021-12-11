3 asırlık kuş pazarı da ekonomik krize yenik düştü

Geçmişi Timur Şah Dürrani (D.1772-Ö.1793) dönemine dayandığı belirtilen pazarın, o dönemde sarayın kuşlarını barındırmak için kurulan bir yer olduğu biliniyor.

Kah Furuşi (Saman Pazarı) olarak adlandırılan kuş pazarının yer aldığı sokağının uzunluğu 300, genişliği 3 metre civarında.

Yüzlerce dükkanın yer aldığı dar sokakta zaman zaman yürümekte zorluk yaşanırken irili ufaklı kafeslerdeki güvercin, papağan, sığırcık, kanarya, muhabbet kuşu, keklik ve saksağan gibi kuşlar alıcılarını bekliyor.

Pazarda güvercin satıcısı Said Veli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş pazarının geçmişinin 300 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Veli, "Bu işi babamdan devraldım. Bizim bu dükkanımız 60 yıllıktır. Bu pazarda papağan, güvercin ve kanarya gibi birçok kuş satılıyor. Bu sokakta 300 yıldır bu iş yapılıyor." dedi.

Afganistan'daki güvercin çeşitlerinin başka bir ülkede bulunmadığını öne süren Veli, "Afganistan güvercinleri yirmi çeşitten fazladır. Renk ve cins çeşitliliği bakımından birçok ülkeden fazla güvercin çeşidi Afganistan'da. Güvercinleri buradan satın alıp diğer ülkelere götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle müşterinin azaldığını ve kuş fiyatlarının düştüğünü dile getiren Veli, güvercin fiyatlarının 100 Afganiyle (15 TL) 5 bin Afgani (750 TL) arasında değiştiğini kaydetti.

Saman Pazarı'ndaki dükkanında yaklaşık 6 yıldan bu yana kuş yemi satan Ahmed Temimi, ülkede halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların azaldığını söyledi.

Temimi şunları kaydetti:

"Bu dükkan dedemden babama ve babamdan da bana kaldı. Ben 5-6 yıldır bu işi yapıyorum. Ülkede güvenlik iyi ama maalesef son günlerde ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle satışlar düştü. İnsanlar kuşlarına yem almakta zorlanıyor. Kuşlarını pazara getirip satıyorlar."

Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkede kontrolü ele almasıyla güvenlik sorunları azalsa da Batılı ülkelerin Afganistan Merkez Bankasına ait döviz rezervlerini dondurması ve ülkenin genel bütçesine yaptığı katkıyı kesmiş olması, 42 yıldır süren savaşlardan yorgun düşen ülkenin ekonomik çöküntüye sürüklenmesine neden oluyor.

Taliban'dan önceki devlet yöneticilerinin bankalardaki paraları alarak ülke dışına kaçmaları da birkaç aydır memurların maaşlarının ödenmemesine ve piyasada durgunluğa sebep oldu.