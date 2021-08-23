3,5 yıl esir edilen ve Müslüman olan Timothy Weeks, Taliban'ı böyle anlattı

Kabil Amerikan Üniversitesi’nin dışında 7 Ağustos 2016’da kaçırılan Timothy Weeks, yaklaşık 3.5 sene Taliban’ın elinde esir olarak tutuldu.

Taliban, topraklarını işgal için gelen Batılıların elindeki tutsaklarla takas yapmak için bu yöntemi kullanıyordu. Avusturalya vatandaşı olan Weeks, uzun süren müzakerelerin sonucunda Taliban’ın önemli vaizlerinden Enes Hakkani’ye karşılık serbest bırakıldı.

Müslüman olan Weeks, Taliban tarafından hiçbir şekilde kötü muamele görmediğini ifade etti. Kendisine karşı olan muameleyi merhametli ve sevgi dolu olarak ifade eden Weeks, serbest kaldıktan sonra Taliban’ın attığı adımlar hakkında olumlu mesajlar verdi.

Geçen hafta devrilen Kabil hükümetinin elindeki tutsaklara iyi davranması gerektiğini söyleyen Weeks, “Esirlere nasıl muamele edileceğini Taliban'dan öğrenin” demişti. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ise ümmetin bayramını tebrik etti ve mücahidlere yönelik “Cihadınız mübarek olsun!” açıklaması yaptı.

2018’de başlayan barış görüşmelerinde Weeks, Taliban mensuplarını ziyaret etmek için Katar’a geldi. Kendisini havaalanında “pazarlık” sonucu serbest kalan Hakkani karşıladı.

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