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6. "İyilik Treni" Ankara'dan hareket etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 10 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 6. "İyilik Treni" Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıktı.

Afganistan 24.08.2022, 11:30 24.08.2022, 11:33
6. "İyilik Treni" Ankara'dan hareket etti

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyilik Treni'nin altıncı seferi Afganistan yolunda. 14 trenden oluşan ilk 5 seferin ardından AFAD koordinasyonunda yeniden bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan İyilik Treni'nin altıncı seferi 1500 ton insani yardım malzemesini Afganistan'a ulaştıracak." ifadelerine yer verildi.

#iyilik treni
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