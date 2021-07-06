'ABD askerleri Bagram'ı sessizce terk etti, gittiklerini saatler sonra öğrendik'

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan ülkenin en büyük hava üssü Bagram’ın yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü sessizce terk ettiğini söyledi.

Kohistani, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, ABD birliklerinin 2 Temmuz Cuma günü yerel saatle 03.00’da Bagram’dan kendisine haber vermeden sessiz bir şekilde ayrıldığını belirtti.

ABD birliklerinin üssü boşalttığının saatler sonra anlaşıldığını dilen getiren Kohistani, "Amerikalıların üsten ayrıldığına ilişkin bazı söylentiler duyduk ve nihayet sabah 07.00 civarında Bagram’dan ayrıldıklarını doğruladık." ifadelerini kullandı.

Kohistani, ABD askerlerinden geriye on binlerce paket hazır gıda ve içecek kaldığını belirtti. Bununla birlikte üste anahtarsız yüzlerce sivil ve zırhlı aracın kaldığını kaydetti.

Kohistani, NATO ve ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık varlığını takdir ettiğini ancak Afganların adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Afgan komutan, "Sorunumuzu çözmeliyiz. Ülkemizi güvence altına almalıyız ve ülkemizi bir kez daha kendi ellerimizle inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kohistani, Afgan ordusunun Taliban’a karşı üssü elinde tutabilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Afgan ordusunun stratejik bölgelere odaklandığını belirten Kohistani, Taliban tarafından kontrolü ele geçirilen bölgeleri geri alacaklarını söyledi.

ABD askerlerinin sessiz ayrılışına üsteki Afgan askerleri de tepki gösterdi.

Sadece isminin kullanılmasını isteyen üste görevli asker Naematullah, ABD’nin bu ayrılışla "20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiğini" savundu.

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden 2 Temmuz'da ayrılmıştı.

ABD birliklerinin üsten ayrılmasından 2 gün sonra, Taliban üssün yakınlarındaki bir karakola saldırı düzenlemişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

AA