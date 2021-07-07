ABD askerleri haber vermeden üssü boşaltmış

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme kararı kapsamında ABD ve NATO birlikleri ülkedeki tahliye çalışmaları devam ederken, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı önceki hafta Bagram üssünü boşaltan Amerikan ordusuna ilişkin dikkati çeken bir yayına yer verdi. AP’nin haberinde ABD ordusunun Afganistan’daki en büyük üssü adeta kaçar gibi boşalttığı ortaya çıktı. Amerikan birliklerinin üssü 2 Temmuz Cuma günü boşalttığı resmen açıklanırken, tahliye işleminden Afgan ordusunun haberdar edilmediği kaydedildi.

GECE 3’TE TERK ETTİLER

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü’nün yeni komutanı General Mir Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü kimseye haber vermeden sessizce boşalttığını söyledi. General Kohistani, ABD ordusunun Afganistan’daki kilit üssünü yerel saatle 03.00’te Afganlara haber vermeden terk ettiğini, Afgan ordusunun durumu saatler sonra öğrendiğini ifade etti.

YÜZLERCE ZIRHLI ARACI BIRAKTILAR

Kohistani, “Amerikalıların Bagram’dan ayrıldığına dair bazı söylentiler duyduk ve nihayet saat 07.00’de Bagram’dan ayrıldıkları doğrulandı” dedi. Kohistani, askerlerin 10 binlerce şişe su, enerji içeceği ve hazır gıda ile yüzlerce sivil ve zırhlı aracı da geride bıraktığını belirtti.

AFGAN ASKERLER ÖFKELİ

Afgan askerleri, sessizce giden ABD birliklerine tepkili. ABD birliklerinin hava üssünden sessiz bir şekilde ayrılışına bölgedeki Afgan askerleri de tepki gösterdi. Yalnızca isminin kullanılmasını isteyen hava üssünde görevli Afgan asker Naematullah, “Bir gecede, dışarıda devriye gezen Afgan askerlerine haber vermeden yaptıkları ayrılışla 20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiler” ifadelerini kullandı.

ALMAN ÜSSÜ YAĞMALANDI

Öte yandan geçen hafta Mezar-ı Şerif şehrindeki üsleri bulunan Alman askerlerin de, ABD’liler gibi apar topar bölgeyi terk ettikleri ve durumun günler sonra ortaya çıktığı belirlendi. Üssü terk edecekleri konusunda Afgan yetkililere haber vermeyen Alman askerlerinin geride bıraktığı teçhizat ve malzemenin ise yerel güvenlik güçleri gelmeden önce kimliği belirsiz kişilerce yağmalandığı ortaya çıktı.

Tacikistan’dan sınıra 20 bin asker

ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Afganistan’da oluşan güvenlik boşluğu komşu ülkelerde endişe yaratıyor. Yaklaşık bin Afgan askerinin Taliban’dan kaçıp Tacikistan’a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman sınıra 20 bin asker seferber etme emri verdi. Askerlerin sınır koruma görevine destek amacıyla gönderildiği belirtildi. Tacikistan ile Afganistan arasındaki sınırın uzunluğu 900 kilometreyi geçiyor. Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Taliban’dan kaçan 1037 Afgan askerin “canlarını kurtarmak için” Pazartesi gecesi sınırı geçerek Tacikistan’a sığındığını duyurdu. Açıklamada “iyi komşuluk ilişkileri” ve “Afganistan’ın içişlerine karışmama” prensipleri göz önünde tutularak askerlerin sınır geçişine izin verildiği belirtildi.

Taliban stratejik Vahan koridorunda

Taliban hafta sonunda ülkenin kuzeyinde kontrolü altına aldığı bölgelerin sayısını artırdı. Bedahşan ve Tahar vilayetleri neredeyse tümüyle Taliban kontrolüne geçerken sadece vilayet merkezlerinin Afgan ordusunun kontrolünde olduğu belirtiliyor. ABD’nin çekilme kararının ardından karşısında hiçbir direnişle karşılaşmadan hızla ilerleyen Taliban güçleri böylece Çin’e açılan stratejik Vahan koridorunu da kontrol etme imkanına sahip oldu.

Yeni Şafak